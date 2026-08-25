Johan Derksen: "Aquele homem não tem personalidade nenhuma, ele simplesmente não dá conta..."

Johan Derksen fez duras críticas a Nigel de Jong e Clarence Seedorf no Vandaag Inside por conta da apresentação de Xavi como novo técnico da seleção da Holanda. O analista confia no histórico do espanhol no futebol, mas demonstra grande preocupação com as pessoas da KNVB envolvidas na política técnica.

“Acho Xavi um homem simpático e é preciso dar a ele o benefício da dúvida, porque ele tem um currículo incrivelmente bom”, começou Derksen. “Como jogador, ninguém precisa lhe ensinar nada sobre futebol. Isso me agrada, mas acho perigosíssimos aqueles dois diretores que ficam orbitando ao redor dele. Um deles não tem personalidade nenhuma: Nigel de Jong.”

De Jong foi o primeiro a falar longamente durante a apresentação sobre a busca da KNVB e aparentava estar visivelmente tenso. “Esse rapaz está transbordando de nervosismo”, afirmou Derksen, antes de também disparar contra Seedorf: “E aquele outro sabichão, Seedorf, na verdade acha que ele deveria ter sido o diretor. Claro que ele não gosta nada de ser o segundo homem.”

René van der Gijp entrou na conversa em seguida e apontou a pouca experiência na mesa durante a apresentação. “Tem dois rookies ali, né, Johan?”, disse ele sobre De Jong e Xavi, ao que Derksen respondeu em concordância: “Sim, dois rookies.”

O analista então questionou a forma como De Jong e Seedorf chegaram aos cargos atuais. “Com base em quê eles conseguiram esse emprego?”, perguntou Derksen. “De Jong nunca treinou um clube, então por que seria um bom diretor técnico? O outro até treinou clubes, mas fracassou em todos os lugares. E agora são eles que vão decidir quem é o novo técnico da seleção.” Mais tarde, ele acrescentou sobre Seedorf: “Também ganhou muita coisa, preciso dizer. Mas, como treinador, fracassou em todos os lugares.”

Também a maneira como De Jong se expressou durante a coletiva de imprensa recebeu pouca aprovação de Derksen. O diretor de futebol de elite explicou que, após a avaliação da Copa do Mundo, a KNVB chegou a quatro candidatos, depois Pep Guardiola e Arne Slot saíram da disputa e, por fim, Xavi foi escolhido, com Michael Reiziger como candidato interno. “Ele provavelmente fez um curso de oratória”, ironizou Derksen. “Ele é politicamente muito correto e mede as palavras, porque acha que isso faz parte do cargo. Mas aí você não é uma personalidade. Ele está interpretando um papel que não combina com ele.”

Van der Gijp achou especialmente chamativo o caminho percorrido entre os diferentes candidatos. “Você começa com Guardiola, depois vai para Slot e depois vai para Reiziger. Isso é estranho, não é?”, disse o ex-jogador. Derksen chegou a chamar a ideia de fazer de Reiziger o técnico da seleção de “ridícula”: “Ele nunca teve responsabilidade em lugar nenhum. Esse pobre rapaz agora vai ter toda a Holanda em cima dele. Foram eles (De Jong e Seedorf, red.) que causaram isso.”

Segundo Derksen, Peter Bosz também deveria ter estado muito mais claramente no radar da KNVB. “Estava claro: eles não queriam Peter Bosz”, disse ele, responsabilizando De Jong e Seedorf por essa escolha. “Peter Bosz é naturalmente um pouco um professor de futebol e isso provavelmente não caiu bem para eles, mas ele era extremamente adequado e tinha a idade e a experiência para isso. Está claro: simplesmente o ignoraram.”