Johan Derksen disparou no Vandaag Inside contra Nigel de Jong e Clarence Seedorf por causa da apresentação de Xavi como novo técnico da seleção holandesa. O analista confia no currículo do espanhol no futebol, mas está muito preocupado com as pessoas da KNVB envolvidas na política técnica.

“Acho Xavi um homem simpático e é preciso dar a ele o benefício da dúvida, porque ele tem um currículo incrivelmente bom”, começou Derksen. “Como jogador, não é preciso ensinar nada de futebol a ele. Isso eu acho positivo, mas esses dois diretores que ficam orbitando em volta dele eu considero extremamente perigosos. Um deles não tem nenhuma personalidade: Nigel de Jong.”

De Jong falou primeiro e longamente durante a apresentação sobre a busca da KNVB e aparentava estar visivelmente tenso. “Esse rapaz está transbordando de nervosismo”, afirmou Derksen, antes de também atacar Seedorf: “E aquele outro sabichão, Seedorf, na verdade acha que deveria ter sido o diretor. Claro que ele não gosta nada de ser o segundo homem.”

René van der Gijp entrou na conversa em seguida e apontou a pouca experiência à mesa durante a apresentação. “Mas ali estão dois rookies, não é, Johan?”, disse ele sobre De Jong e Xavi, ao que Derksen reagiu em concordância: “Sim, dois rookies.”

O analista então questionou a forma como De Jong e Seedorf chegaram aos seus cargos atuais. “Com base em quê eles conseguiram esse emprego?”, perguntou Derksen. “De Jong nunca treinou um clube, então por que ele seria um bom diretor técnico? O outro até treinou clubes, mas fracassou em todos os lugares. E agora são eles que vão determinar quem será o novo técnico da seleção.” Mais tarde, acrescentou sobre Seedorf: “Também ganhou muita coisa, preciso dizer. Mas, como treinador, fracassou em todo lugar.”

Também a maneira como De Jong se expressou durante a coletiva de imprensa recebeu pouca aprovação de Derksen. O diretor de futebol de elite explicou que a KNVB chegou a quatro candidatos após a avaliação da Copa do Mundo, depois Pep Guardiola e Arne Slot ficaram pelo caminho e, no fim, Xavi foi escolhido, com Michael Reiziger como candidato interno. “Ele provavelmente fez um curso de oratória”, ironizou Derksen. “Ele é politicamente muito correto e mede as palavras, porque acha que isso faz parte do cargo. Mas aí você não é uma personalidade. Ele interpreta um papel que não combina com ele.”

Van der Gijp achou especialmente chamativo o caminho percorrido entre os diferentes candidatos. “Você começa com Guardiola, depois vai para Slot e então vai para Reiziger. Isso não é estranho?”, disse o ex-jogador. Derksen chegou a chamar de “ridícula” a ideia de fazer de Reiziger o técnico da seleção: “Ele nunca teve responsabilidade em lugar nenhum. Esse pobre rapaz agora vai ter toda a Holanda contra ele. Foram eles (De Jong e Seedorf, nota da redação) que causaram isso.”

Segundo Derksen, Peter Bosz também deveria ter estado muito mais claramente no radar da KNVB. “Estava claro: eles não queriam Peter Bosz”, disse ele, responsabilizando De Jong e Seedorf por essa escolha. “Peter Bosz é, naturalmente, meio que um professor de futebol, e isso provavelmente caiu mal para eles, mas ele era extremamente adequado e tinha a idade e a experiência para isso. Está claro: eles simplesmente o ignoraram.”