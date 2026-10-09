"Johan Derksen afirma que eu recebi uma foto do pênis de Marc Overmars, mas..."

Tanja Dik desmentiu, em uma extensa entrevista ao Het Parool, o rumor de que teria recebido uma dickpic de Marc Overmars. A diretora-geral da Johan Cruijff ArenA nega com veemência que tenha sido uma das vítimas do ex-diretor de futebol do Ajax e dispara contra Johan Derksen, que tornou a história pública em dezembro de 2023 no Vandaag Inside.

Na época, Derksen afirmou que Dik foi a primeira mulher para quem Overmars teria enviado uma foto inapropriada. “Ouvimos ontem que a primeira dickpic enviada por Marc Overmars foi parar com a senhora Dik, a diretora”, disse o analista em 22 de dezembro de 2023. Em seguida, ele ainda fez um comentário sobre o sobrenome dela: “Essa é uma filha de Dik, não era daquele da PTT?”

Mais de dois anos depois, Dik acaba de vez com essa alegação. “Não, claro que não”, responde ela de forma resoluta à pergunta se foi a primeira mulher a receber uma dickpic de Overmars. “O que Marc Overmars fez é uma loucura. O que você acha que eu teria feito, agora que já me ouviu falar por um tempo? Eu teria dado uma bronca daquelas nele.”

Dik enfatiza que jamais teria deixado uma ação desse tipo sem consequências. “Eu teria ligado para ele e dito: 'Koekoek, Harry, isso não é esperto.' Mas a questão não é o que foi dito, e sim quem transformou isso em história, ou seja, a VI, Johan Derksen”, afirmou a diretora da Johan Cruijff ArenA.

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Curiosamente, Dik decidiu na época não reagir publicamente às declarações de Derksen, algo de que hoje se arrepende bastante. “Isso me foi desaconselhado, e ainda me arrependo disso. Não responder não combina nada comigo. As pessoas diziam: reagir só vai piorar tudo. Mas aí eu penso: pior do que o quê?”, questiona ela em voz alta.

Segundo Dik, as pessoas de seu círculo mais próximo jamais acreditaram que ela realmente tivesse recebido uma dickpic de Overmars. “As pessoas que me conhecem não pensaram nem por um segundo que isso tivesse acontecido. Claro que Marc Overmars não escolheria Tanja, CEO da Arena. Foi uma piada”, afirma. Ainda assim, Dik se viu obrigada a reunir todas as funcionárias da ArenA e deixar claro por e-mail que a história não era verdadeira.

O que mais a incomodou foi a sugestão de que ela teria aceitado o comportamento transgressor de Overmars sem intervir. “Eu disse: o pior é que vocês pensem que há aqui uma CEO mulher, que também precisa lutar pela segurança de vocês, que teria recebido isso e não teria feito nada a respeito. Que o teria deixado seguir em frente. Over my dead body”, disse Dik.

Se Dik voltar a se ver em uma situação semelhante, ela diz que partiria diretamente para o confronto. “Sim, eu iria agora a esse programa. Sou uma lutadora. E o mundo só está piorando para as mulheres”, declarou.