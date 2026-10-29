Johan Bakayoko é relegado à arquibancada e pode sair o quanto antes

O RB Leipzig perdeu de vez a paciência com Johan Bakayoko, segundo a Sport BILD. O atacante belga caiu para a quarta posição na hierarquia do elenco.

Bakayoko foi contratado pelo Leipzig junto ao PSV no verão de 2025, por 18 milhões de euros. O jogador, que soma 18 partidas pela seleção da Bélgica, assinou contrato até meados de 2030.

Em sua primeira temporada pelo Leipzig, o atacante sofreu bastante com lesões. No fim, entrou em campo apenas 22 vezes pelo clube e marcou três gols.

Nesta temporada, a situação de Bakayoko não melhorou. Ele jogou apenas 144 minutos e caiu para a quarta posição na hierarquia do elenco. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) e Andrija Maksimovic (19) já passaram à sua frente.

Mesmo com o calendário duplo do Leipzig, Bakayoko quase não entra em campo. No início de outubro, chegou a ser suspenso por motivos disciplinares após se atrasar para uma reunião da equipe. Desde então, nem sequer ficou no banco de reservas.

O clube quer vendê-lo em janeiro. Bakayoko também estaria disposto a deixar o leste da Alemanha. Segundo o Transfermarkt, ele ainda vale 20 milhões de euros.