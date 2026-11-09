Jogos de tirar o fôlego na Copa do Rei: Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Nassr diante de testes difíceis

A Federação Saudita de Futebol revelou as novas datas das fases restantes da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas da temporada 2026-2027, definindo a tabela de confrontos das oitavas de final, além das datas das quartas de final e das semifinais, no âmbito da continuidade das disputas do torneio, que testemunha uma forte disputa entre 16 equipes pela continuidade da caminhada rumo ao título.

Os jogos das oitavas de final serão realizados nos dias 11 e 12 de janeiro de 2027, fase em que acontecerão confrontos aguardados dos clubes Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad, em testes eliminatórios que não admitem recuperação. Já as partidas das quartas de final foram marcadas para os dias 1º e 2 de fevereiro, e as semifinais para os dias 4 e 5 de maio do mesmo ano.

Al-Ittihad encara o Al-Jubail e o Al-Hilal enfrenta o Al-Hazm

Os jogos das oitavas de final começam na segunda-feira, dia 11 de janeiro, com quatro confrontos, já que o Al-Orobah enfrenta o Al-Akhdoud às 16h50 no estádio da Universidade de Al-Jouf, e, no mesmo horário, o Al-Jubail enfrenta o Al-Ittihad no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaid, na cidade de Hail.

Às 20h, o Al-Riyadh recebe a equipe do Al-Fayha no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, na capital, enquanto o Al-Hilal enfrenta o Al-Hazm no estádio Kingdom Arena, em um confronto no qual as duas equipes buscam garantir a vaga de classificação às quartas de final.

Al-Ahli diante do Al-Ula e o Al-Nassr encara o Al-Khaleej

As disputas continuam na terça-feira, dia 12 de janeiro, quando o Al-Taawoun enfrenta o Al-Wehda às 16h50 no estádio do clube Al-Taawoun, na cidade de Buraydah, enquanto o Al-Ahli visita o Al-Ula às 17h05 no estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina.

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Os confrontos das oitavas de final se encerram com dois jogos às 20h; o primeiro reúne o Al-Nassr e o Al-Khaleej no estádio Al-Awwal Park, em Riad, enquanto o Al-Qadsiah enfrenta o Neom no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, na cidade de Dammam, completando-se assim a lista dos classificados às quartas de final.

Quartas de final em fevereiro e semifinais em maio

A Federação Saudita de Futebol definiu os dias 1º e 2 de fevereiro de 2027 como data dos jogos das quartas de final, enquanto os dois confrontos das semifinais serão realizados nos dias 4 e 5 de maio do mesmo ano, sem alteração na data definida anteriormente.

Os clubes participantes aguardam os confrontos das oitavas de final, diante do desejo das grandes equipes de seguir na disputa pelo título, enquanto as demais equipes almejam aproveitar o sistema de mata-mata e protagonizar novas surpresas no torneio.