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Técnico campeão mundial, Löw relembra três Copas do Mundo e conta quais decisões sobre jogadores foram as mais difíceis para ele.

Em 2010, Löw tinha várias opções para o ataque da Alemanha na Copa do Mundo da África do Sul. No fim, o treinador, hoje com 66 anos, escolheu Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose, Mario Gomez, Cacau e Stefan Kießling. Kevin Kuranyi ficou de fora, mesmo após a melhor temporada de sua carreira. Ele havia registrado 18 gols e oito assistências pelo FC Schalke 04 na temporada anterior à Copa, mas não conseguiu uma vaga na convocação.

"Percebi que aquilo foi uma decepção tão grande para ele que parecia que o mundo inteiro estava desabando", disse Löw à Sport Bild. Kuranyi havia jogado pela última vez pela Alemanha em 2008. Hoje com 44 anos, ele soma 52 partidas e 19 gols pela seleção principal.

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2014: Per Mertesacker perde a vaga de titular

Em 2014, no Brasil, a decisão mais difícil veio durante o torneio. Per Mertesacker, titular até a dramática vitória sobre a Argélia nas oitavas de final, de repente se viu no banco. A partir dali, Mats Hummels e Jerome Boateng formaram a dupla de zaga na campanha do título mundial.

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"A decisão de deixar Per inicialmente no banco em um jogo tão importante, nas quartas de final, foi dura para ele", recordou Löw. A medida também o "abalou".

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Copa de 2018: Marc-Andre ter Stegen perde disputa com Manuel Neuer

Löw classificou a definição do goleiro titular antes da Copa de 2018, na Rússia, como "uma das decisões mais difíceis que tivemos". Apesar de uma ausência de oito meses por lesão, Löw escolheu Manuel Neuer como seu número um. Com o retorno do goleiro do Bayern de Munique, Marc-Andre ter Stegen voltou para o banco.

"A decisão de 2018 foi a que mais me atingiu", disse ter Stegen em 2025, ao relembrar a disputa com Neuer . Após a aposentadoria de Neuer depois da Copa do Mundo no verão passado, ter Stegen iniciou a era Jürgen Klopp como titular no gol.

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"Marc, logicamente, merecia muito", disse Löw, ao relembrar 2018. "É claro que também me doeu ter de comunicar a ele uma decisão dessas."

Em 2018, a Alemanha, então campeã, foi eliminada na fase de grupos. Após a queda nas oitavas de final da Eurocopa adiada para 2021 por causa da pandemia de coronavírus, sua passagem como técnico da seleção terminou após 15 anos. Löw comandou a Alemanha em 198 partidas e venceu 126 delas, incluindo a final da Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina, por 1 a 0 após a prorrogação.