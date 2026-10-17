O Chelsea viveu um momento de grande preocupação na tarde de sábado, durante a partida fora de casa contra o Everton. O goleiro Emiliano Martínez ficou imóvel no gramado após um forte choque com Jarrad Branthwaite, ex-jogador emprestado ao PSV, no segundo tempo. O argentino recebeu atendimento por vários minutos e foi substituído pelo estreante Mike Penders. O Chelsea venceu por 2 a 0, graças a dois gols de Pedro Neto na segunda etapa.
O incidente aconteceu aos 66 minutos da partida da Premier League, no Hill Dickinson Stadium. O Everton teve uma falta a seu favor, e Kiernan Dewsbury-Hall levantou a bola na área. Martínez e Branthwaite foram com tudo na disputa, mas acabaram se chocando fortemente de cabeça.
Os dois jogadores caíram imediatamente, mas logo ficou claro que a situação de Martínez parecia mais grave. Branthwaite se levantou depois de algum tempo, enquanto o goleiro do Chelsea continuou imóvel no gramado. Os jogadores perceberam de imediato a gravidade da situação e pediram ajuda médica em pânico. Vários integrantes da equipe médica correram para o campo para atender o argentino.
A preocupação aumentou ainda mais quando uma maca foi levada ao campo. Martínez permaneceu por vários minutos no gramado, cercado por profissionais de saúde, que o examinaram com cuidado.
Enquanto isso, o goleiro reserva Mike Penders foi chamado à beira do campo. O belga de 21 anos recebeu instruções enquanto Martínez ainda era atendido. Por fim, ficou claro que o argentino não poderia continuar, e Penders assumiu seu lugar no gol.
Com Jorrel Hato entre os titulares, o Chelsea teve dificuldades diante do Everton no primeiro tempo. Thierno Barry e Jack Grealish criaram boas chances para os donos da casa. Martínez manteve sua equipe no jogo com várias defesas, enquanto, do outro lado, Moisés Caicedo acertou o travessão com um voleio forte. Harrison Armstrong também evitou um gol de Maxence Lacroix em cima da linha, e as equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.
Logo após o intervalo, o Chelsea abriu o placar com Pedro Neto, que finalizou para o gol depois de uma boa jogada de Morgan Rogers e Hato. O Everton tentou empatar, mas Penders, que havia entrado durante a partida, não sofreu gols e, na reta final, defendeu uma cabeçada de Barry, entre outras chances.
Já nos últimos instantes dos acréscimos, Neto definiu a partida ao marcar o gol do 2 a 0 após uma cobrança de falta bloqueada. Assim, o Chelsea encerrou a sequência invicta do Everton.