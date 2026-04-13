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Luciano ValenteImago
Wessel Antes

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Jogadores do Feyenoord se manifestam em massa nas redes sociais: “É ridículo”

NEC Nijmegen x Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie

O elenco do Feyenoord parece estar totalmente farto da arbitragem holandesa. Após vários momentos questionáveis durante o empate com o FC Volendam (0 a 0), ocorreu novamente uma decisão duvidosa contra o NEC (1 a 1).

No meio do Feyenoord, há muita indignação e polêmica em torno de Serdar Gözübüyük. O árbitro decidiu punir Philippe Sandler não com cartão vermelho, mas com cartão amarelo, e isso deixou a galera de Roterdã bem irritada.

Anel Ahmedhodzic, que nem estava presente no domingo, já se manifestou furioso no Instagram Stories poucos minutos após o apito final. O bósnio não gostou nada da decisão arbitral.

“Inacreditável...”, escreveu ele como legenda nas imagens do momento polêmico compartilhadas pela ESPN. “Com o VAR presente e ainda assim tomar a decisão errada. Em que mundo isso não é cartão vermelho?”, questionou em voz alta o zagueiro central. Ele acrescentou um emoji de raiva à sua postagem.

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Vários jogadores do Feyenoord seguiram o exemplo. Givairo Read, Jordan Lotomba, Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe, Luciano Valente, Gonçalo Borges e Shaqueel van Persie também compartilharam suas opiniões pelo Instagram Stories.

“Ridículo”, julgou Van Persie Júnior. Read, igualmente surpreso, limitou-se a postar emojis de risos junto ao vídeo. Valente reiterou a opinião que já havia expressado durante a coletiva de imprensa do Feyenoord. “Que vergonha.”

Watanabe chegou a publicar um post no feed do Instagram. “Tenho dificuldade em aceitar este resultado e a decisão tomada, mas temos que seguir em frente.”

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