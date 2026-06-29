Jogador que está de saída se defende: “Acho que deveria ter tido uma chance no Ajax”

Skye Vink iniciou na semana passada sua nova aventura no SC Cambuur. Em entrevista à ESPN, o atacante de 19 anos, filho do analista Marciano, afirma que deveria ter tido uma chance no Ajax.

Vink, natural de Amsterdã, não mede palavras em sua primeira entrevista como jogador do Cambuur. “Acho que deveria ter tido essa chance, quando as coisas não estavam indo bem no time principal do Ajax e eu, ao contrário, estava me saindo muito bem na KKD.”

“Quando essa chance não surgiu, decidi que, para mim, estava tudo acabado. Então, disse de forma muito direta que queria sair, apesar de ainda ter um contrato de dois anos. Achei que foi uma oportunidade perdida para eles. Não há mais o que dizer.”

Vink disputou um total de 61 partidas pelo Jong Ajax na Keuken Kampioen Divisie. Nelas, marcou sete gols e deu três assistências. A equipe de juniores de Amsterdã terminou a última temporada na última colocação.

Vink não está preocupado com a cláusula de recompra que o Ajax incluiu em seu contrato. “É uma forma de valorização e respeito, o fato de eles acreditarem em mim.”

“Mas, se acreditam em mim, deveriam ter me dado minutos em campo. Ou, pelo menos, ter me chamado para o banco de reservas alguma vez. Não fizeram isso.”

O adolescente, que se expressa com facilidade, está ansioso pelos jogos entre o Cambuur e o Ajax. “Quero marcar um gol em cada partida, mas marcar contra eles é ainda mais legal. Vamos ver o que acontece.”

O Cambuur só vai visitar o Ajax em dezembro. Em maio, os de Amsterdã encerram a temporada em Leeuwarden.