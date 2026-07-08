Jogador que custou milhões se machuca e é obrigado a interromper o treino do Ajax antes do tempo

Maher Carrizo teve que interromper o treino do Ajax mais cedo na tarde desta quarta-feira. O atacante argentino se machucou em um confronto com Caio Henrique e não pôde continuar, segundo informações do Ajax Showtime, entre outros.

Em imagens do VoetbalPrimeur, é possível ver como o atacante cai no chão após um confronto com o novo reforço brasileiro e recebe atendimento médico.

Em seguida, ele sai mancando do campo e não consegue retomar o treino em Garderen, na província de Gelderland.

O jogador da seleção juvenil da Argentina foi contratado no último inverno por seis milhões de euros, vindo do Vélez Sarsfield. Ele assinou um contrato em Amsterdã válido até meados de 2030.

Até o momento, ele disputou seis partidas pelo time principal do Ajax. Não marcou gols nem deu assistências.

Carrizo se lesionou, portanto, em um confronto com Caio Henrique. O lateral brasileiro assinou contrato de quatro anos em Amsterdã na semana passada. O Ajax o contratou do AS Monaco por dez milhões de euros.