Jogador nigeriano perde a consciência após "entrada violenta" e é levado ao hospital

A partida entre Albacete e Sabadell, válida pela Segunda Divisão espanhola, foi interrompida por alguns minutos antes do fim do primeiro tempo, após o meio-campista nigeriano Quadri Lyamed sofrer uma forte pancada na cabeça que o deixou inconsciente, antes de ser levado ao hospital por uma ambulância.

O episódio aconteceu aos 40 minutos, quando Lyamed caiu ao gramado após receber um forte chute na cabeça de José Corpas, jogador do Albacete, em um lance descrito como não intencional, mas que causou estupefação entre os presentes e levou o árbitro a mostrar o cartão vermelho ao jogador responsável pela lesão.

O jogador do Sabadell perdeu a consciência no campo, o que exigiu a intervenção urgente da equipe médica para prestar os primeiros socorros necessários, antes de recuperar a consciência e ser transferido ao hospital para completar os exames médicos e verificar seu estado de saúde.

No aspecto esportivo, o Sabadell estava perdendo por dois gols a zero, antes de Iñigo Aguilar diminuir a diferença aos 81 minutos, levando a equipe a tentar o empate nos minutos finais, mas o goleiro do Albacete defendeu suas tentativas e manteve a vantagem de seu time.

Após a partida, o Sabadell anunciou que Lyamed está sob observação médica, apontando que os exames iniciais tiveram resultados positivos, sem revelar detalhes adicionais sobre seu estado.