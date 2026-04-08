Jogador formado no Ajax sonha com a Premier League: “Ainda estou longe de ter chegado ao meu limite”

Azor Matusiwa (27) espera ser promovido à Premier League nesta temporada com o Ipswich Town. O Voetbalzone conversou longamente com o meio-campista, que espera aparecer na próxima temporada em seu programa favorito: o Match of the Day.

Nascido em Hilversum, Matusiwa tornou-se uma peça fundamental no meio-campo do The Tractor Boys. Nesta temporada, ele já acumulou 3.370 minutos em campo, distribuídos por 39 partidas oficiais. “Mas ainda não terminei. A fase mais importante está apenas começando.”

Rennes

A última vez que o Voetbalzone falou com Matusiwa, ele ainda jogava pelo Stade Reims, na França. Nesse meio tempo, muita coisa mudou. “Já passei por dois clubes. Tive bons momentos no Reims e depois optei por dar um passo adiante para o Stade Rennes. Naquele clube, havia muitas questões acontecendo nos bastidores. Muita agitação, o que também afetou nosso desempenho em campo.”

“Havia uma falta de estabilidade, o que me levou a decidir que era hora de algo novo. A diretoria do Rennes queria me manter, mas minha impressão do Ipswich era muito boa. Depois de conversar com o técnico Kieran McKenna, tive certeza. Eu ainda tinha três anos de contrato na França, mas, felizmente, eles me concederam essa transferência. Tudo foi conduzido de forma muito correta e sou grato por isso”, conta Matusiwa, satisfeito.

Matusiwa disputou mais de cem partidas na Ligue 1 ao longo de quatro anos. “Chega um momento em que você precisa dar um novo passo, mudar de ambiente. Mas, para mim, era importante que tudo se encaixasse. Sempre sonhei com a Inglaterra, mas o clube tinha que ser o certo para mim.”

“Não sou do tipo que assina com o primeiro clube que aparece. Tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro, tinha que ser interessante. O Ipswich pode oferecer isso. Este clube tem a ambição de voltar à Premier League e permanecer lá. Espero que consigamos subir já nesta temporada”, disse Matusiwa.

Embora os principais clubes holandeses tenham procurado regularmente por um volante nos últimos anos, nunca chegaram a concretizar nada com Matusiwa. “Meu agente, pelo menos, não disse nada a respeito. Talvez eu seja simplesmente muito caro.”

“Se você olhar para o que foi pago por mim nos últimos anos, são valores consideráveis. Se eu pudesse ser contratado por alguns milhões de euros, talvez tivesse sido diferente”, reflete Matusiwa, que, com suas três últimas transferências, já soma um valor total de 30 milhões de euros. “Isso não gera pressão extra. Em comparação com outros, não é nada demais.”

McKenna

Matusiwa não conhecia bem o Ipswich, mas no verão passado bastou uma única conversa com McKenna para se convencer. “Ele me disse exatamente o que eu precisava. O melhor é que tudo se concretizou até agora. Muitas pessoas dirão que a mudança da Ligue 1 para a Championship é um retrocesso, mas eu não vejo isso de forma tão maniqueísta. Estamos falando da parte de cima da Championship.”

“A Ligue 1 pode ser um campeonato de maior nível, com jogadores individuais de maior qualidade, mas a Inglaterra é, por sua vez, uma nação com uma tradição futebolística mais forte e uma torcida ainda mais fanática. Jogamos na segunda divisão, mas todos os estádios ficam lotados. Tenho um papel importante em um time que está empenhado em chegar à Premier League. Todos os ingredientes necessários estão presentes para mim”, afirma Matusiwa.

O ex-jogador da seleção juvenil holandesa percebe que está progredindo bastante. “A Championship combina bem comigo como jogador. Sempre gostei de dar muita energia e lutar, mas percebo principalmente que, sob o comando deste treinador, melhorei muito taticamente. Isso não tem nada a ver com a competição, mas sim com as qualidades dele.”

“Também no plano pessoal, o técnico me ajudou imensamente após minha chegada ao Ipswich. Minha esposa e eu viemos para cá com nosso bebê, e, somado à mudança para um novo país, isso é bastante difícil. Tudo é muito humano neste clube, o que é ótimo. Agora cabe a mim retribuir”, afirma Matusiwa.

Matusiwa espera que os fãs de futebol em todo o mundo ainda ouçam muito falar de McKenna, que tem apenas 39 anos, nos próximos anos. “Nós, como elenco, temos muita sorte de ter um técnico tão bom. Espero poder jogar sob o comando dele por muito tempo, mas o Ipswich definitivamente não é o seu destino final.”

Por enquanto, Matusiwa aproveita cada momento na Championship. “É simplesmente uma competição incrível, na qual tudo pode mudar muito rápido. Você pode ter dificuldades contra qualquer time. Em meio a todo esse caos, tento manter minhas qualidades como jogador. Ainda percebo, a cada partida, que me beneficio da minha formação nas categorias de base do Ajax, na Holanda. Essa base me dá tranquilidade com a bola.”

“A única coisa que sinto falta é um pouco mais de sol nos estádios”, sorri Matusiwa. “Embora eu tenha entendido que o tempo em outras partes da Inglaterra está ainda pior. Estou superfeliz com esta mudança e por ter seguido meu instinto, e esperamos alcançar nosso objetivo nos próximos meses.”

O Ipswich tem boas chances na disputa pela promoção. Após 39 partidas, o clube ocupa a segunda colocação com 72 pontos. Middlesbrough e Millwall somaram o mesmo número de pontos, mas disputaram duas partidas a mais. O líder Coventry City, com 84 pontos, já está praticamente garantido na promoção.

Match of the Day

No início de março, Matusiwa marcou seu primeiro gol pelo Ipswich durante a partida em casa contra o Hull City (vitória por 1 a 0). “Um momento maravilhoso. Muito importante também, porque foi contra o quinto colocado. Naquele momento, o Hull estava até mesmo em quarto lugar e foi uma partida difícil.”

“Quando você consegue quebrar o gelo aos 70 minutos com um gol tão bonito, realmente parece que está retribuindo aos torcedores e companheiros de equipe pela recepção calorosa que recebi aqui. Não marco gols com frequência, mas mesmo que marcasse muitos, este seria um dos gols mais bonitos”, diz Matusiwa com orgulho.

O Portman Road fica lotado com 30 mil torcedores em todos os jogos em casa. Milhares de torcedores do Ipswich também viajam para os jogos fora de casa. “Temos torcedores realmente muito bons, eles são muito leais. Mesmo durante a semana, eles viajam centenas de quilômetros para nos ver jogar. É simplesmente incrível jogar para torcedores assim. Gostaria muito de levá-los comigo no meu sonho da Premier League.”

Matusiwa já assistia, quando criança, ao “Match of the Day” todos os fins de semana, o lendário programa de futebol da BBC. “Na época em que eu assistia, o Manchester United dominava o campeonato. Carlos Tevez, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, basta citar todos esses nomes incríveis. Por isso, jogar no Old Trafford está no topo da minha lista. Eu assisti a tantos jogos daquele time...”

“Antes que isso aconteça, precisamos primeiro garantir a promoção. Estamos em ótima posição, mas na Championship não dá para relaxar. Felizmente, sinto que os jogadores estão cientes disso”, disse o perspicaz jogador da Holanda do Norte.

Akpom

No vestiário do Ipswich, Matusiwa se dá bem com vários jogadores. “Com meu companheiro de equipe Cédric Kipré, ainda falo muito francês, então continuo me aperfeiçoando no idioma. Além disso, tenho uma boa relação com Chuba Akpom.”

“É claro que Chuba e eu conversamos sobre o Ajax, até mesmo semanalmente. Ele jogou lá recentemente e ainda é propriedade do clube. O que se pode dizer sobre isso? Hoje em dia, não é mais o Ajax que eu conheço... Vamos deixar por isso mesmo”, diz Matusiwa com simpatia.

Outro nome de destaque na seleção do Ipswich é Ashley Young, que já tem quarenta anos. “Ele é realmente um grande jogador, talvez as pessoas ainda subestimem isso às vezes. Quando você vê o que Ashley conquistou... Ele jogou por anos naquele Manchester United de que acabamos de falar.”

“Acho legal que um superastro tenha continuado tão normal. Ele fica brincando o dia todo com todo mundo. Na verdade, é bem especial que o Ashley seja mais velho que o nosso técnico. Quarenta anos e ainda com tanta qualidade. Acho que não vou chegar lá, principalmente se continuar na agitação da Championship.”

Além de suas obrigações no clube, Matusiwa gosta de ficar em casa com a esposa e o filho. “Os dias são longos no Ipswich, porque dedico muito tempo à minha carreira. Quando chego em casa, aproveito cada momento com minha família. É muito especial ver meu filho crescer. Todas as pequenas interações são simplesmente lindas. Ele tenta sempre pegar a bola com as mãos, então tento, aos poucos, incentivá-lo a fazer isso com os pés. Mas se ele quiser jogar tênis mais para frente, tudo bem também!”

Matusiwa mora perto do centro de Ipswich. “É uma cidade ótima, mas não há muito o que fazer. As pessoas são muito simpáticas. Quando te reconhecem, podem pedir uma foto ou um autógrafo, mas nunca te incomodam de verdade. Esse gesto de apreço é simplesmente legal e respeitoso.”

“Em breve vamos morar em uma casa um pouco maior. Quando tenho alguns dias de folga, às vezes passamos um dia e meio em Londres. Esses passeios continuam sendo divertidos. Mais tarde, com certeza vamos relembrar como esses momentos eram especiais”, conta Matusiwa.

Carreira internacional

Enquanto antes Matusiwa sonhava abertamente com a Seleção Holandesa, agora ele se concentra principalmente no futebol de clubes. “Quero chegar à Premier League o mais rápido possível. A ideia é conseguir isso com o Ipswich. Depois disso, vou ver o que mais surgir no meu caminho. Quando jogava na França, pensava muito mais na Seleção Holandesa.”

“Para ser sincero, isso diminuiu bastante desde que me tornei pai. É claro que ainda estou aberto a essa possibilidade, mas não é mais realmente o meu sonho. Durante os períodos de jogos internacionais, agora posso passar um tempo agradável com minha família. Isso também é extremamente valioso. Esses momentos desaparecem se você for convocado”, Matusiwa percebe bem.

Nos últimos anos, Matusiwa foi abordado várias vezes por Angola e pelo Congo para mudar de seleção. “No momento, não sinto vontade disso. Tive a oportunidade de disputar as partidas da seleção juvenil pela KNVB e aproveitei muito essa época, também porque tudo estava muito bem organizado. Quando vejo o que aconteceu durante a final da Copa Africana das Nações, essa é uma das razões pelas quais não vejo sentido em mudar. Ridículo! Infelizmente, simplesmente não há estrutura...”

“Talvez um dia eu mude de ideia, mas ainda não consigo imaginar isso. No curto prazo, vou me concentrar apenas no Ipswich e na nossa luta pela promoção. Quero me medir contra os melhores jogadores do mundo na Premier League. Assim, finalmente vou aparecer no Match of the Day”, conclui Matusiwa com um piscar de olhos.