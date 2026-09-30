Jogador emprestado pelo PSV surpreende e não quer, de jeito nenhum, voltar a Eindhoven após esta temporada

Isaac Babadi não precisa mais voltar ao PSV, disse o meio-campista em conversa com a RTV Rijnmond. Ele espera poder permanecer no Sparta após esta temporada.

Babadi é um dos maiores talentos das categorias de base do PSV. O meio-campista viveu sua grande ascensão em 2024, quando Peter Bosz lhe deu a chance de sentir o gostinho do time principal.

No fim, ele caiu na hierarquia e na temporada passada foi até emprestado ao Royal Antwerp. Na Bélgica, porém, ele não conseguiu se destacar. Não marcou e também não deu nenhuma assistência em 21 partidas.

Neste verão, o PSV decidiu colocá-lo no Sparta, onde Babadi conseguiu marcar seu primeiro gol doze segundos após a estreia. Segundo o próprio jogador, ele está totalmente à vontade no Het Kasteel e não precisa necessariamente voltar a Eindhoven.

Isso porque o Sparta tem uma opção de compra por Babadi de valor desconhecido. O jogador de 21 anos espera que ela seja exercida. “Eu sei qual é o valor, mas não vou dizer. Isso não me parece inteligente.”

“Eu só quero fazer uma boa temporada aqui e depois veremos. Espero que o Sparta exerça minha opção”, concluiu.







