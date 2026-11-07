Don-Angelo Konadu voltou a se destacar pelo Lommel SK. O jogador emprestado pelo Ajax começou mal a partida fora de casa contra o Royal Antwerp ao desperdiçar um pênalti, mas se recuperou e marcou os dois gols que garantiram o empate em De Bosuil: 2 a 2.

Konadu foi levado ao Lommel no último verão pelo gerente técnico Jeffrey van As. O clube belga também incluiu no contrato de empréstimo uma opção de compra pelo jogador de 20 anos, natural de Amsterdã, que tem vínculo com o Ajax até meados de 2028.

Konadu estreou muito bem na Jupiler Pro League, marcando logo em sua primeira partida, contra o Westerlo. O atacante balançou as redes duas vezes contra o SK Beveren em outubro e, neste sábado, voltou a marcar dois gols.

Konadu poderia, e deveria, ter aberto o placar de pênalti, mas o goleiro Taishi Brandon Nozawa fez uma bela defesa e desviou a bola para a trave. O erro custou caro ao Lommel: Snayder Porozo fez o gol que levou o Antwerp ao intervalo com a vantagem mínima.

No segundo tempo, a sorte sorriu um pouco mais para o Lommel. Poucos minutos após o reinício, Konadu empatou em 1 a 1 com uma cabeçada para o chão. A satisfação dos visitantes durou pouco: logo depois, Modibo Fofana marcou seu segundo gol pelo Antwerp.

Uma perda de bola por descuido dos donos da casa deu origem, pouco depois, ao empate do Lommel. Konadu finalizou para o gol após a defesa do Antwerp não conseguir afastar a bola suficientemente. Nos minutos finais, Konadu quase completou o hat-trick, mas acertou o travessão.