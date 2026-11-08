Jogador emprestado pelo Ajax dá entrada violentíssima e é expulso de imediato em duelo pelo título

O zagueiro Gaston Ávila, do Rosario Central, recebeu um cartão vermelho na noite de sábado pela Primera División argentina. O jogador emprestado pelo Ajax deu uma entrada violentíssima no goleiro do Estudiantes de Río Cuarto.

Uma cena muito incomum aconteceu na noite de sábado no campeonato argentino. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Estudiantes, o Rosario era virtualmente campeão. Jogadores e torcedores eufóricos comemoraram no estádio, e os torcedores invadiram o campo em massa.

Enquanto isso, outros ainda acompanhavam nervosos os últimos minutos da partida do Boca Juniors. E, aos 96 minutos, praticamente no último chute do jogo, o Boca fez 1 a 0 com Enner Valencia.

Com isso, o campeão não era o Rosario, mas o Boca. Em campo, parte do público recebeu a notícia enquanto outros ainda comemoravam em voz alta. Uma cena bastante surreal.

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A entrada de Ávila, expulso aos 72 minutos, quando o placar estava em 1 a 0, acabou um pouco ofuscada pelo desfecho bizarro.

O jogador emprestado pelo Ajax, que vem impressionando bastante em seu país natal, saltou com as duas pernas no ar após um cruzamento vindo da lateral e foi direto contra o goleiro adversário, que recebeu as duas pernas esticadas no peito.