Jogador emprestado pelo Ajax brilha no exterior com dois gols

Don-Angelo Konadu chamou a atenção na noite de sexta-feira pelo Lommel SK. O atacante de 20 anos, que está emprestado pelo Ajax ao clube belga, marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o SK Beveren. Com isso, chegou ao fim uma impressionante sequência caseira do Beveren, que estava invicto em seu próprio estádio havia nada menos que 530 dias.
Konadu apareceu pela primeira vez aos 24 minutos. Em uma cobrança de escanteio, o atacante venceu o duelo aéreo com Moïse Kaboré e cabeceou sem chances para o goleiro Nacho Schenk.
No entanto, o Beveren empatou pouco antes do intervalo. O ex-atacante do RKC Waalwijk Chris Lokesa iniciou a jogada aos 41 minutos, antes de Christian Brüls deixá-lo em condições de balançar as redes com um belo toque de calcanhar.
Três minutos após o intervalo, Konadu voltou a marcar. Juho Talvitie avançou pela ponta direita, passou por vários adversários e rolou para o jogador emprestado pelo Ajax. O atacante manteve a calma e marcou seu segundo gol da noite.
O Lommel ampliou a vantagem aos 56 minutos com Lucas Schoofs. O meio-campista cabeceou com força um escanteio cobrado por Olivier Rommens e definiu o placar final em 3 a 1. Pouco depois, Schoofs ainda acertou a trave, enquanto o Beveren quase não voltou a levar perigo.
Para Konadu, o doblete foi um impulso bem-vindo. O atacante de 20 anos marcou em sua estreia contra o Westerlo, mas depois passou quatro partidas seguidas em branco. Contra o Beveren, ele pôs fim de forma convincente a essa sequência sem gols.
O Ajax acompanhará com interesse as atuações de Konadu na Bélgica. O clube de Amsterdã emprestou o atacante ao Lommel no verão passado para que ele ganhasse mais experiência no nível profissional. Com seus dois gols na Jupiler Pro League, Konadu agora soma três gols em seis partidas.