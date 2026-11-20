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Mykhaylo Mudryk fez declarações que causaram surpresa. O atacante ucraniano do Tottenham Hotspur rasgou elogios ao Arsenal, grande rival do clube.

Em entrevista ao Guest of Gordon, Mudryk disse que o Arsenal é "o clube pelo qual sempre quis jogar". "Ir para o Emirates Stadium sempre foi meu sonho."

Mudryk esteve perto de se transferir para o Arsenal em 2023, mas acabou deixando o Shakhtar Donetsk rumo ao Chelsea por 70 milhões de euros.

"Meu agente na época nem tentou realizar meu sonho. Ele queria a todo custo que eu fosse para o Chelsea, porque lá poderia ganhar mais comissões."

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"Naquele momento, eu não fazia ideia disso. São coisas que só descobri mais tarde", concluiu o atacante de 25 anos.

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Mudryk chegou por empréstimo do Chelsea no último verão e, portanto, joga nesta temporada pelo Tottenham Hotspur. O clube tem uma opção de compra de 80 milhões de euros pelo ponta-esquerda.

Por causa de uma lesão no tornozelo, ele só conseguiu entrar em campo uma vez pelo clube nesta temporada. A expectativa é que volte a ser relacionado por Roberto De Zerbi na próxima semana.

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Mudryk não entrou em campo durante o último ano e meio. No fim de 2024, foi considerado culpado por uso de doping. Ele foi suspenso após testar positivo para meldonium.

Segundo Mudryk, ele próprio não foi responsável pelo uso da substância. O jogador aponta para a federação ucraniana de futebol. "Meldonium não está disponível na Inglaterra. Na seleção da Ucrânia, distribuíam regularmente comprimidos em um copinho que tínhamos de tomar."