Jogador do Real Madrid ridiculariza Alexander-Arnold do banco de reservas: imagens viralizam

Na noite de sexta-feira, Dani Carvajal não ficou nada impressionado com seu companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold. Em imagens divulgadas na terça-feira, é possível ver o espanhol comentando mal de Alexander-Arnold enquanto estava no banco.

Carvajal nem sequer foi escalado como reserva na partida de sexta-feira à noite contra o Real Betis (1 a 1). A mídia espanhola afirma que ele está em conflito com o técnico Álvaro Arbeloa.

Como ele não estava no time titular, a direção espanhola deu destaque extra à sua presença no banco, e as câmeras de TV captaram sua análise de Alexander-Arnold durante uma jogada.

Na jogada, Carvajal gesticula com os dedos para mostrar como Alexander-Arnold volta devagar para ajudar seus companheiros, o que implica que ele está caminhando e não correndo.

No fim das contas, o Real Madrid não conseguiu vencer o Betis na sexta-feira, o que faz com que o FC Barcelona já esteja praticamente garantido como campeão espanhol.