Jogador do PSV manda recado a Peter Bosz: "Não tive a chance de mostrar isso"

Noah Fernandez está insatisfeito com seu papel no PSV, afirmou o jovem meio-campista belga em entrevista à ESPN após a partida entre Jong PSV e NAC Breda.

Na noite de segunda-feira, Jong PSV e NAC se enfrentaram no Sportpark De Herdgang, pela Keuken Kampioen Divisie. Com dois gols de Charles Andreas Brym, os visitantes venceram os jovens de Eindhoven.

Fernandez foi titular pelo Jong PSV, assim como Shuryjano Cornecion, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi e Mikkel Bro Hansen. O meio-campista, porém, está insatisfeito por jogar no Jong PSV e preferiria atuar pela equipe principal.

"Os últimos meses foram difíceis. Depois do jogo contra o Ajax na Johan Cruyff Arena, as coisas pioraram muito rápido, mas isso faz parte", começou.

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"Acho que não tive a oportunidade de mostrar novamente do que sou capaz nas últimas semanas, mas agora cabe a mim mostrar aqui que mereço estar lá", concluiu Fernandez.

Fernandez, de 18 anos, foi titular pelo PSV nas primeiras partidas da temporada da VriendenLoterij Eredivisie. Mas, depois do jogo contra o Ajax, em que foi substituído após 45 minutos, quase não voltou a entrar em campo.

No último fim de semana, ele voltou a jogar por 30 minutos na vitória do PSV por 7 a 0 sobre o Willem II.