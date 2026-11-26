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O zagueiro Ayden Heaven, do Manchester United, mostrou-se disposto a deixar o clube na próxima janela de transferências de inverno, seja por empréstimo ou em definitivo, preocupado com as chances de jogar e com o impacto da situação atual do clube em sua evolução.

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De acordo com a BBC, o zagueiro inglês, de 20 anos, está frustrado por ter ficado fora dos planos do time, depois de permanecer no banco de reservas sem entrar em campo na pesada derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no último domingo, na estreia do novo técnico Mauricio Pochettino, e o mesmo aconteceu no empate por 2 a 2 com o Sporting, ontem, quarta-feira, pela Champions League.

Heaven já está em seu terceiro treinador em 21 meses, desde que chegou do Arsenal, em fevereiro de 2025, e sabe que Pochettino pode apostar nos jogadores mais experientes enquanto o Manchester United tenta se afastar da zona de rebaixamento, depois de cair para a 19ª posição da Premier League.

As preocupações do jogador aumentam com o Manchester United sendo ligado à contratação de um novo zagueiro em janeiro. Calvin Bassey, do Fulham, é um dos nomes cogitados, embora o clube londrino não queira abrir mão dele por considerá-lo peça fundamental do elenco.

Por outro lado, Heaven desperta o interesse de Fulham e Barcelona, que tentaram contratá-lo quando ele decidiu deixar o Arsenal. O jogador prefere viver uma nova experiência por empréstimo, mas também não descarta analisar propostas que permitam uma saída definitiva.

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O jovem zagueiro não teve oportunidades regulares no Manchester United. O ex-técnico Ruben Amorim o utilizava principalmente como opção de reserva, e seu papel voltou a diminuir sob o comando de Michael Carrick. Ele só voltou aos planos do time depois que o clube enfrentou uma crise de lesões na temporada passada.

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Heaven pode atuar como zagueiro, lateral-esquerdo e também no meio-campo, mas não espera conquistar a titularidade de forma regular diante da instabilidade que o time vive, o que o leva a pensar em sair em busca de uma oportunidade que o ajude a continuar evoluindo.

O jogador tem contrato com o Manchester United até o meio de 2029, com uma cláusula que permite ao clube estendê-lo por mais uma temporada.

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O Manchester United vive um dos piores inícios de sua história na Premier League, com apenas 8 pontos conquistados nas primeiras 11 partidas, fruto de uma vitória, cinco empates e cinco derrotas, o que o deixa na 19ª posição da tabela.