Jogador do Feyenoord "se divertiu" apesar da derrota sem chances contra a Inter

Thijs Kraaijeveld estreou na Champions League na noite de terça-feira, mas não vai se lembrar da partida contra a Internazionale apenas por motivos positivos. O Feyenoord perdeu por 0 a 3 no De Kuip para os italianos, que se mostraram muito superiores. Ainda assim, depois do jogo, o jovem defensor também demonstrou orgulho pelo marco pessoal, como contou à Ziggo Sport.

Ao começar como titular contra a Inter, Kraaijeveld realizou um grande desejo. "É um sonho de infância, sem dúvida", disse o defensor, sorrindo. "Desde pequeno, assisto à Champions League todas as terças e quartas-feiras. Agora estar aqui, em campo, é muito especial."

A titularidade também surpreendeu Kraaijeveld, que não esperava começar a partida contra a Inter. "Na verdade, não", respondeu, ao ser perguntado se imaginava que seria titular. "O treinador me chamou ontem e foi inesperado, mas, é claro, fiquei muito feliz."

Kraaijeveld teve pela frente um grande desafio logo de início: enfrentar Marcus Thuram. "Você sabe que está diante de um atacante forte, mas só posso disputar esses duelos, e acho que foi o que fiz", afirmou o defensor. Sobre o adversário direto, foi claro: "Um atacante muito forte, muito bom, mas também sei disputar bem os duelos. Acho que foram bons confrontos."

Segundo Kraaijeveld, sua missão contra o atacante francês era clara: "Neutralizá-lo, no um contra um." O defensor sabia de antemão que ele e seus companheiros teriam dificuldades contra os dois atacantes da Inter, mas queria, acima de tudo, vencer seus próprios duelos.

Apesar da derrota por larga margem, Kraaijeveld não teve o tempo todo a sensação de que o Feyenoord estava sendo completamente dominado. "É muito difícil contra equipes assim, porque você sente que está bem no jogo", explicou. "Eles conseguem sair algumas vezes e a bola já entra."

Na avaliação de Kraaijeveld, a transição ofensiva da Inter foi um grande problema para o time de Roterdã. "Eles saem muito rápido e a bola entra muito rápido também", observou. Ele preferiu não falar muito sobre como saíram os gols sofridos, pois ainda não havia revisto as imagens.

Apesar da derrota dolorosa, Kraaijeveld fez uma avaliação positiva da partida. "Gostei da experiência, então que venham mais", concluiu o defensor, em tom surpreendentemente positivo.