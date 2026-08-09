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Sydney Jordan

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Jogador do Feyenoord que está sobrando pode sair e já conversou com vários clubes

Mercado da bola
Feyenoord
C. Tengstedt

Contra o Sparta (0 a 1), Luka Ivanusec e Casper Tengstedt ficaram fora da lista de relacionados do Feyenoord. Segundo a Voetbal International, o atacante dinamarquês pode deixar o clube e já está em conversas com várias equipes.

Ayase Ueda, Nacho Ferri e Shaqueel van Persie receberam preferência sobre Tengstedt, que acabou fora da lista de relacionados.

Segundo a VI, Tengstedt e Feyenoord caminham para uma ruptura. O atacante já teria conversado com diferentes clubes do exterior, sendo que uma das partes já fez uma investida concreta.

O dinamarquês conversou com Trabzonspor e PAOK Saloniki. Além disso, há interesse da Championship, e o Seattle Sounders está concretamente no mercado por Tengstedt.

Segundo relatos, ele próprio dá preferência a uma transferência para a Turquia ou a Grécia, e o Feyenoord está disposto a colaborar com sua saída.

Eredivisie
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Feyenoord
FEY
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Go Ahead Eagles
GAE

Tengstedt foi contratado na última temporada por seis milhões de euros junto ao Benfica. Agora, os rotterdammers pedem, segundo relatos, um valor semelhante pelo centroavante de 26 anos.

No total, Tengstedt entrou em campo 18 vezes na Eredivisie pelo Feyenoord. Nesses jogos, marcou três gols.

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