Jogador do Feyenoord pensou recentemente em pendurar as chuteiras: “Pensei nisso várias vezes”

Gernot Trauner está feliz por estar de volta ao Feyenoord. É o que afirma o zagueiro austríaco em uma entrevista detalhada nos canais do clube. Durante sua longa reabilitação, o “Farmacêutico” pensou várias vezes em pendurar as chuteiras.

Trauner, agora com 34 anos, está vivendo seus últimos meses como jogador do Feyenoord. O queridinho da torcida começou a sentir dores no tendão de Aquiles no final da temporada passada.

Pouco tempo depois, ele também torceu o joelho. No fim das contas, Trauner precisou até mesmo ser operado. Contra o NEC (1 a 1), o experiente jogador voltou a uma partida oficial do Feyenoord após onze meses.

Trauner é sincero sobre o período extremamente difícil pelo qual passou. “Pensei várias vezes em parar. Para ser sincero, tive esse tipo de pensamento com frequência.”

No entanto, Trauner não é do tipo que desiste. “Sempre houve esperança. Não podia ser que a última partida da temporada passada fosse a minha última. Naquela época, tudo ainda estava bem e, de repente, eu não poderia mais jogar futebol. Isso era algo que eu não conseguia aceitar.”

“Não procurei ajuda psicológica, mas as pessoas ao meu redor me ajudaram muito. Elas sempre foram muito pacientes e sempre acreditaram em mim”, conclui o experiente zagueiro.

O Feyenoord joga no sábado à tarde, pela Eredivisie, em casa contra o FC Groningen, em um confronto importante na disputa pelo segundo lugar.