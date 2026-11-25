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Gonçalo Borges está evoluindo no Feyenoord, avalia o setorista Martijn Krabbendam no Dick Voormekaar Podcast. O atacante português parece ganhar cada vez mais a confiança do técnico Giovanni van Bronckhorst.

“Achei que Borges entrou bem contra o Excelsior e o FC Porto”, começa o setorista do Feyenoord. “Parece que ele virou a chave. Antes, partia para jogadas sem pensar e era ver no que dava, mas isso ficou para trás. Borges levanta a cabeça, toca a bola e se movimenta. Também tem a jogada individual com a qual pode fazer a diferença.”

“Se Borges continuar evoluindo assim, será um jogador que ainda pode ser muito útil ao Feyenoord”, prevê Krabbendam, otimista. “O Feyenoord tem motivos para ficar feliz com isso, porque ele não chegou de graça. É mérito dele, pois já tinha sido completamente descartado.”

Krabbendam também comenta a surpreendente escalação de Shaqueel van Persie como titular contra o Porto, na terça-feira. “Ele é um jogador de características diferentes das de Nacho Ferri, mas não teve uma partida fácil contra a zaga do Porto.”

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“Em alguns momentos, deu para ver que Van Persie tem uma técnica excelente e é um bom jogador para tabelar. Toca de primeira e se movimenta. Van Bronckhorst pode variar mais, essa também foi a explicação”, afirma Krabbendam.

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O setorista considera a possibilidade de Van Persie começar no banco no clássico contra o Ajax, no domingo. “Depois da entrevista coletiva, fiquei com a impressão de que Ferri volta a jogar no domingo. É isso que se quer em um clube de ponta: poder escolher entre jogadores de características diferentes. Agora isso é possível no ataque.”

Florian Kastenmeier também parece destinado a voltar a defender o gol do Feyenoord. O goleiro alemão foi escolhido na terça-feira no lugar de seu compatriota Tjark Ernst e teve uma atuação satisfatória. “O problema no gol também parece resolvido com Kastenmeier.”

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Krabbendam sabe que haverá muita pressão no confronto com o Ajax neste fim de semana. “No domingo, é preciso vencer esse jogo em De Kuip. O Ajax não está jogando muito bem, mas basta olhar para o elenco, o banco e quem eles podem colocar em campo. Depois, comparar com o banco do Feyenoord. Há uma diferença enorme entre as opções de substituição do PSV e do Ajax e as do Feyenoord.”

“No Feyenoord, entra Van den Elshout”, exemplifica o jornalista. “Não é um jogador com quem você possa fazer algo diferente. É um jogador que cumpre sua função, mas não é um Julian Brandt, com não sei quantos jogos pela seleção. O PSV coloca Ricardo Pepi, Paul Wanner, e por aí vai. Mas todos já sabiam disso de antemão, e por enquanto vai continuar assim.”