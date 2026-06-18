Jogador do Congo dá uma lição em Ronaldo: “Não precisamos de um plano para pará-lo!”

As repercussões do empate de 1 a 1 entre Portugal e a República Democrática do Congo, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, não se limitaram apenas à perda de dois pontos, mas se estenderam até atingir o capitão da “Brasil da Europa”, Cristiano Ronaldo, depois que ele sofreu um grande abalo por parte de um jogador adversário, que fez declarações polêmicas nas quais minimizou a importância do astro português em comparação com o que ele era em seus anos de ouro.

Ronaldo teve um desempenho bastante modesto durante a partida contra o Congo, tendo sido alvo de críticas severas e de inúmeros pedidos para que fosse retirado da escalação titular, devido à sua idade avançada e ao declínio de seu desempenho físico.

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Após a partida, Ngalayel Mokaou, jogador do Congo, não hesitou em seguir a mesma linha, fazendo uma declaração chocante contra Ronaldo à imprensa, dizendo: “Não planejamos marcá-lo de forma especial, já que ele está ficando mais velho e não é mais o que era; assim é a vida”.

E acrescentou: “Ronaldo está ficando mais velho e tenho todo o respeito por ele, mas ele não é mais o que era, e isso é natural no futebol; por isso, o foco maior estava em outros jogadores”.

E concluiu: “Ronaldo é um dos maiores jogadores da história; essa é uma verdade inegável, mas, no momento, como eu disse, ele já não é mais o que era”.