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Pharell Nash não está satisfeito com o tempo de jogo que vem recebendo no time principal do Ajax, afirmou o ponta em entrevista ao Ajax Showtime.

Nash já disputou três partidas pelo time principal do Ajax, incluindo um jogo da Champions League contra o Olympiakos, que terminou em derrota por 2 a 1.

Nesta temporada, Nash tem jogado apenas pelo Jong Ajax. Pela equipe de reservas, disputou 16 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências.

Em entrevista ao Ajax Showtime, o ponta de 18 anos admitiu estar decepcionado com a falta de oportunidades sob o comando do novo técnico Míchel.

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“Claro que quero jogar pelo time principal, mas, por enquanto, tento ter paciência e continuo dando o meu melhor no Jong Ajax”, começou.

“O fato de o Ajax estar escalando meio-campistas na ponta esquerda (Julian Brandt, Oscar Gloukh, Abdellah Ouazane, nota da redação) me incomoda um pouco”, prosseguiu.

“Mas preciso continuar dando o meu melhor. Fazer gols e dar assistências pelo Jong Ajax. Assim, vou acabar recebendo outra oportunidade no time principal”, concluiu.

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O contrato de Nash com o Ajax termina ao fim desta temporada. O atacante revelou que pessoas próximas a ele conversaram com Jordi Cruijff na semana passada.

“Só posso continuar dando o meu melhor. Meu objetivo é ter sucesso no Ajax”, disse Nash ao encerrar a entrevista após o empate por 4 a 4 com o Heracles.