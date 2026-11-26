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Julian Brandt não está satisfeito com sua atuação contra o FC Thun, na vitória por 4 a 0, como disse o meio-campista do Ajax em conversa com a Ziggo Sport.

Brandt sofreu uma lesão na coxa durante o confronto com o AZ, há algumas semanas. O problema não era grave, mas o alemão ficou algumas semanas afastado.

Na quinta-feira, ele voltou a começar como titular, depois de entrar no decorrer da partida contra o ADO Den Haag, no domingo passado, vencida por 3 a 0.

Brandt teve uma atuação infeliz contra o FC Thun, embora o Ajax não tenha tido dificuldades diante dos suíços. Marcos Leonardo, Rayane Bounida (duas vezes) e Steven Berghuis marcaram os gols.

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“Não estou satisfeito com a minha atuação, mas, ainda assim, foi muito importante jogar”, disse Brandt após a partida.

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“Quando você passou por uma lesão, mesmo que não tenha ficado muito tempo fora, sempre precisa de um jogo para recuperar o ritmo. Sempre leva um tempo para se readaptar”, continuou.

“Joguei de forma descuidada hoje. Cometi erros demais, e não estou nada satisfeito com isso. Mas prefiro cometê-los hoje a cometê-los no próximo domingo”, concluiu o armador do Ajax.

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No próximo domingo, Brandt e o Ajax têm pela frente o clássico contra o Feyenoord. A partida começa às 14h30, no De Kuip.