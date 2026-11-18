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Alejandro Baldé perdeu espaço no FC Barcelona e quer deixar o clube, segundo veículos italianos. Seu empresário, Jorge Mendes, ofereceu o jogador à AS Roma e à Juventus, mas, por enquanto, não obteve o resultado desejado.

Baldé estreou no time principal do Barcelona em setembro de 2021, sob o comando do então técnico Ronald Koeman. O canhoto ganhou destaque rapidamente e se tornou titular com o treinador seguinte, Xavi Hernández.

Após a chegada de Flick, no verão de 2024, Baldé continuou sendo, a princípio, uma peça importante. Na temporada 2024/25, disputou pouco menos de 3.500 minutos em 47 partidas. Também atuou com frequência na temporada passada, somando 2.800 minutos em 42 jogos.

Desde o início da atual temporada, tudo mudou. O lateral-esquerdo, que soma sete partidas pela seleção e não integrou o elenco da Espanha, campeã mundial, no último verão, jogou apenas 124 minutos nesta temporada, em cinco entradas no decorrer das partidas. Tanto João Cancelo quanto Xavi Espart, de 19 anos, estão à frente de Baldé na hierarquia.

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O Barcelona espera concretizar uma venda lucrativa nesta janela de inverno para contratar o zagueiro que deseja e levá-lo ao Spotify Camp Nou. Por causa das lesões, Flick já precisou improvisar várias vezes no centro da defesa, onde até Frenkie de Jong chegou a atuar.

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Baldé tem contrato até meados de 2028 e valor estimado em cerca de 40 milhões de euros. A preferência do Barcelona é vendê-lo, embora esse cenário pareça um tanto irrealista, já que o clube pedia 60 milhões de euros há poucos meses.

Mendes se reunirá com a diretoria do Barcelona na próxima semana para discutir o futuro de Baldé. O empresário, conhecido como "superagente", já ofereceu o defensor à AS Roma e à Juventus. Entre os dois clubes, o de Turim parece ser a opção mais concreta.

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A Juventus tem como prioridade o lateral-esquerdo Lorenzo Bernasconi (23), da Atalanta, que deve custar cerca de 30 milhões de euros. Se a contratação não for viável neste inverno, a Juventus adiará as negociações até o fim da temporada e buscará Baldé por empréstimo para suprir a necessidade no lado esquerdo até a próxima temporada.

Resta saber, porém, se Baldé e o Barcelona aceitariam um empréstimo simples. A Roma já informou a Mendes que sua prioridade para o inverno é contratar um ponta-esquerda. Baldé só se tornará uma opção concreta no Olímpico se a Roma puder contratá-lo por empréstimo mediante um valor relativamente baixo. Paris Saint-Germain, AS Monaco e Manchester United também são associados ao jogador.