Jogador de Cabo Verde: Vamos encarar a Arábia Saudita como se fosse a Espanha

Pico López, zagueiro de Cabo Verde, afirmou que a seleção de seu país tratará a seleção saudita com o mesmo respeito com que tratou a seleção espanhola na Copa do Mundo, durante o jogo decisivo para a classificação.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

López disse, em declarações à coletiva de imprensa da partida, reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Recebemos um apoio incrível de todas as partes do mundo; foi algo realmente especial. É difícil acreditar que chegamos até aqui.”

Ele acrescentou: “A classificação para esses torneios se dá com base no mérito; é preciso trabalhar com seriedade, e a Federação certamente se empenhou muito para reunir os melhores talentos disponíveis. Não foi fácil, mas nunca deixamos de acreditar”.

E continuou: “Conseguimos um ponto excelente contra a Espanha, e há fé e confiança nesta equipe de que somos capazes de competir com as melhores seleções do mundo”.

E continuou: “Talvez este jogo contra a Arábia Saudita seja aquele em que ambas as equipes acreditam poder obter um resultado positivo; ambas tinham como objetivo conquistar os três pontos, e nada mudou”.

E concluiu: “Vamos tentar vencer e ver o que acontece depois. Não há times fracos aqui; vamos demonstrar à Arábia Saudita o mesmo respeito que demonstramos à Espanha e ao Uruguai”.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás da Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.