Jogador da seleção inglesa critica duramente o técnico Thomas Tuchel: "É um choque para mim. É uma loucura!"

A convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo continua dando o que falar. Na sexta-feira, o técnico Thomas Tuchel anunciou quem levará para a fase final do torneio mundial, e chamou a atenção a ausência de alguns grandes nomes. Kyle Walker, entre outros, não entende nada disso.

Depois que Harry Maguire revelou na quinta-feira que não havia sido convocado, Tuchel causou mais algumas surpresas na sexta-feira. Assim, nomes como Cole Palmer, Phil Foden e Trent Alexander-Arnold também não irão para a Copa do Mundo.

Walker, ele próprio com 96 partidas pela seleção, está absolutamente insatisfeito, especialmente com a ausência do último jogador mencionado. “É inédito que um jogador do Real Madrid não esteja na seleção da Inglaterra”, disse ele à talkSPORT.

“Mas, por alguma razão, o técnico optou por essa abordagem. E ele é o nosso técnico na Copa do Mundo e precisamos confiar nele. Acho que quanto mais apoiarmos os rapazes, melhor será”, disse Walker, que em seguida deixou claro mais uma vez que Alexander-Arnold deveria estar na seleção.

“Todo mundo fala sobre o que o Trent não faz bem. Vamos falar sobre o que ele faz bem. Ele é provavelmente o melhor lateral-direito do mundo quando se trata de passes, cruzamentos e assistências. E ainda tem o seu enorme histórico de partidas incríveis. O fato de ele não estar na seleção é uma loucura.”

Walker também não entende a ausência de Foden, ex-companheiro de equipe no Manchester City. “Isso é um choque para mim, porque sei do que Phil é capaz.”

O próprio Walker, hoje com 35 anos, disputou 96 partidas pela seleção inglesa. Em junho do ano passado, ele atuou pela última vez defendendo seu país.