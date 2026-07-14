Jogador da seleção francesa responde a Yamal: a partida não será disputada nas redes sociais

Warren Zaïre-Emery, jogador da seleção francesa, afirmou que o confronto contra a Espanha não será decidido pela mídia ou pelas redes sociais, mas sim dentro de campo, ressaltando que a seleção francesa não teme nenhum adversário, antes do tão aguardado confronto entre as duas equipes na semifinal da Copa do Mundo.

Zayer Emery falou, durante a coletiva de imprensa realizada no estádio “AT&T”, sobre as últimas novidades relacionadas ao confronto contra a Espanha, que definirá quem se classificará para a final da Copa do Mundo.

Sobre as declarações de Nico Williams e Lamine Yamal a respeito da superioridade da Espanha, Emery disse: “Não sei o que eles estão pensando. Somos a seleção da França e não tememos ninguém. Estamos focados em nós mesmos. Eles podem expressar suas opiniões, mas isso não adianta nada. A partida não se joga nas redes sociais nem na mídia, mas sim amanhã, dentro do campo.”

Sobre Adrien Rabiot, o craque da França declarou: “Não converso com ele, pois é uma pessoa muito reservada. Mas tento analisar a maneira de jogar dos outros e aprender com eles. É um jogador excepcional e tem todas as qualidades de um grande jogador. Tento me inspirar nele”.

Sobre o confronto nas semifinais da Euro 2024, ele disse: “Somos completamente diferentes. Houve muitas mudanças nos últimos dois anos. São partidas com as quais aprendemos. Estamos preparados e queremos vencer a Espanha e nos vingar depois da Euro, mas, para isso, precisamos estar totalmente concentrados”.

Sobre as declarações de Lamine Yamal e Nico Williams de que os adversários devem temer a Espanha, ele disse: “Sinceramente, não leio o que dizem. O mesmo discurso já foi repetido antes do nosso confronto contra o Paris Saint-Germain também. Estamos focados em nós mesmos e pensamos na partida, não nas declarações à mídia”.

Quando questionado se a França teme a Espanha, ele respondeu: “O futebol é um esporte coletivo, e a Espanha é uma grande seleção, assim como nós. Lamine é um jogador fantástico, sabe driblar e tem muita velocidade, mas antes de falar sobre Lamine, precisamos falar sobre toda a seleção espanhola”.

Sobre ser um dos jogadores mais jovens a participar do torneio, ele disse, sorrindo: “Estou muito orgulhoso. Aproveito cada minuto que passo em campo, mas não tanto assim na sala de coletivas de imprensa”.

Sobre Lamine Yamal, ele disse: “Todos nós conhecemos seu potencial no futebol. É uma seleção excelente, mas nós também temos nossos pontos fortes. Vamos dar o nosso melhor para neutralizar o estilo de jogo da seleção espanhola”.

Sobre o confronto contra duas das melhores seleções do mundo, ele disse: “Não houve nenhum jogo fácil. Teremos que apresentar um futebol excelente. É uma semifinal, e todos querem chegar à final. Não vamos recuar e vamos mostrar o nosso melhor futebol”.

Sobre as declarações de Mariano Rajoy, que escreveu que “a seleção da França não tem franceses”, ele disse: “Infelizmente, não li esse artigo. Temos jogadores de diferentes origens e etnias. Somos um grupo unido, e isso é a única coisa que importa”.

E acrescentou: “Todos nós conhecemos Kylian Mbappé. Ele é um jogador de primeira linha. Ganhou o prêmio de melhor jogador da partida três vezes e se sente muito à vontade nessas situações. Ele não gosta de perder para a Espanha e fará tudo o que puder para vencer. Temos um grupo que conhece muito bem o plano que nos levará à vitória”.

E continuou: “A Espanha tem muitos pontos fortes, especialmente quando está com a posse de bola. Já nós nos destacamos pela grande velocidade e pela garra nos duelos individuais. Estamos focados na partida de amanhã, e nosso objetivo é vencer”.

E concluiu: “Somos uma seleção jovem, mas que também conta com jogadores experientes e maduros, que já disputaram grandes partidas. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para chegar à final”.