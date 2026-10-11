Jamie O'Hara perdeu de vez a paciência com Jan Paul van Hecke. Segundo o ex-meio-campista, o zagueiro holandês não acrescenta absolutamente nada ao Tottenham Hotspur, que conquistou um ponto fora de casa contra o Manchester United no sábado (1 a 1).
Van Hecke não conseguiu impedir que Bryan Mbeumo abrisse o placar em Old Trafford com um chute forte no canto oposto, quando faltavam 15 minutos para o fim. Mesmo com dez jogadores, o Tottenham salvou um ponto nos acréscimos, mas isso não amenizou as críticas de O'Hara.
"O que Van Hecke está fazendo? Ele está com cimento nas chuteiras", exclamou O'Hara, surpreso, após o gol do Manchester United, durante a transmissão ao vivo da talkSPORT.
"Que jogador horrível. Van Hecke dá ao adversário a chance de chutar livremente dentro da própria área. É uma piada, esse time é uma piada. Estou cansado disso!", esbravejou o ex-jogador do Tottenham, que acabou salvando um ponto graças a Dominic Solanke.
O'Hara questiona por que o Tottenham pagou 60 milhões de euros pelo jogador da seleção holandesa no último verão europeu. "Quem o contratou? Essa pessoa deveria ser demitida!"
"Ele é um burro. Deixamos Vuskovic sair e recebemos um burro em troca. Toda vez que um jogador fica cara a cara com ele, consegue chutar. É horrível!", concluiu o comentarista.
Van Hecke soma seis partidas na Premier League, com um gol nesse período. O zagueiro também disputou uma partida pela Copa da Liga Inglesa.