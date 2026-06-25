Jogador da Inglaterra: Minha religião islâmica me impede de apertar a mão de Barty

O jogador da Inglaterra, Jed Spence, recusou-se a cumprimentar Thomas Partey, estrela de Gana, momentos antes da partida da Copa do Mundo entre as duas seleções, que terminou em empate sem gols na noite da última terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Antes do início da partida em Boston, os jogadores das duas seleções se alinharam para o tradicional aperto de mãos pré-jogo, após a execução dos hinos nacionais de cada país, mas Spence foi o único jogador da seleção da Inglaterra que se recusou a apertar a mão de Partey.

Isso ocorre no contexto de cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual que a Polícia Metropolitana de Londres apresentou contra Barty em julho passado; em fevereiro, o jogador de 32 anos foi acusado de mais duas acusações de estupro.

A Federação Inglesa de Futebol havia decidido deixar a livre escolha aos jogadores da seleção inglesa quanto a cumprimentar ou não o astro do Villarreal, após ter avaliado anteriormente a possibilidade de impedi-los de cumprimentá-lo antes da partida.

Spence justificou sua posição em declarações publicadas pelo jornal “As”, dizendo: “Tenho minhas crenças e vivo de acordo com elas. Minha fé orienta minhas decisões, e sei o que meus livros sagrados me ensinam, assim como o que minha religião me ensina”.

Ele acrescentou: “As pessoas têm a liberdade de interpretar o que aconteceu como quiserem, mas não vou entrar em detalhes nem explicar minha posição”.

E continuou: “Aos torcedores da Inglaterra, se minhas ações decepcionaram ou incomodaram algum de vocês, peço sinceras desculpas. Nunca foi essa a minha intenção. Respeito a todos, mas também preciso ser fiel às minhas convicções”.

Vale lembrar que Spence, estrela do Tottenham, é o primeiro jogador muçulmano a representar a seleção da Inglaterra na história.







