Jogador da França troca de camisa já no intervalo, com o placar em 0 a 4: “Estranho. Muito, muito estranho!”

Um episódio notável no túnel dos jogadores durante o jogo entre França e Inglaterra. No intervalo, com o placar em 0 a 4 a favor dos ingleses, vimos Kylian Mbappé, ainda sorrindo, trocar de camisa com Declan Rice.

Após um primeiro tempo extremamente doloroso para os franceses, Mbappé, a caminho do vestiário, parecia estar ocupado com outras coisas. O craque e artilheiro da Copa do Mundo pediu a camisa de Rice, que apreciou o gesto.

Thomas Tuchel também participou do momento e conversou tranquilamente com Mbappé. O técnico da seleção inglesa já havia treinado Mbappé por um breve período, quando era técnico do Paris Saint-Germain. O clima parecia muito cordial, apesar do primeiro tempo humilhante para a França.

Nem todos apreciaram o gesto de Mbappé. Owen Hargreaves, por exemplo, expressou sua surpresa na televisão inglesa. “Isso é estranho. Muito, muito estranho”, concluiu ele na FOX Sports.

De qualquer forma, isso pareceu dar uma nova energia a Mbappé, pois, no segundo tempo, ele foi o protagonista, com dois gols, de algo que quase se tornou uma virada milagrosa. O momento notável nos bastidores é, portanto, ofuscado também pela mídia francesa pelo desempenho em campo.

Assim, o L’Équipe, que costuma ser sempre crítico, dá a ele uma nota 7 por sua atuação. “Apesar de uma certa apatia no primeiro tempo, foi ele quem marcou duas vezes e deu uma assistência, o que fez com que a França quase conseguisse se recuperar por completo.”

O Le Monde também destaca principalmente o fato de que Mbappé é agora o maior artilheiro de todos os tempos na Copa do Mundo. “Ele ultrapassou Lionel Messi com 22 gols. Com isso, ele faz história.”