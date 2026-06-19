Jogador da Espanha: Precisamos tocar na bola duas ou três vezes para derrotar a Arábia Saudita!

Um dos astros da seleção espanhola fez uma declaração polêmica antes do confronto contra a Arábia Saudita, na noite deste domingo, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Na primeira rodada, a Arábia Saudita empatou com o Uruguai (1 a 1), enquanto a Espanha não conseguiu vencer Cabo Verde, e o jogo terminou em 0 a 0, fazendo com que cada seleção do Grupo 8 somasse um ponto.

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Dani Olmo, meio-campista do Barcelona e da Espanha, disse à imprensa antes da partida: “Sabemos que vamos enfrentar uma seleção que vai jogar com um bloco defensivo compacto, mas vamos lidar com isso da melhor maneira possível, e nosso objetivo é a vitória”.

Ele acrescentou: “Não precisamos tocar muito na bola contra a Arábia Saudita; o melhor é dar duas ou três boas passagens para balançar as redes e garantir a vitória, e nosso objetivo é marcar mais de um gol para garantir o resultado”.

E concluiu: “Viemos para a Copa do Mundo com um único objetivo: conquistar a vitória e continuar trabalhando até chegar o mais longe possível”.



