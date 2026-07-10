Jogador-chave da Bélgica fica de fora na preparação para as quartas de final contra a Espanha

Youri Tielemans sofreu uma lesão durante o aquecimento para a partida da Copa do Mundo contra a Espanha. O meio-campista do Aston Villa é titular dos DiabosVermelhos, e Hans Vanaken entrará em campo agora para substituí-lo.

“Estávamos bem no círculo central quando Youri Tielemans desapareceu em direção ao vestiário acompanhado por um dos médicos”, conta um repórter da Sporza. “Achamos que ele voltaria, mas agora vemos Hans Vanaken fazendo o aquecimento com a seleção principal.”

“Então, parece-me que ele é o substituto de Tielemans. O médico também saiu, balançando a cabeça, em direção aos jogadores. Isso significa que Tielemans não vai conseguir jogar.”

“Seja como for, é uma grande perda”, comenta a analista Imke Courtois. “Tielemans realmente fez um torneio excelente, não só contra o Senegal.”

“Daqui a pouco, vai ser preciso garantir uma cobertura dupla com Yamal, Baena, Cucurella... Aí, conta-se com os meio-campistas defensivos para dar uma força, e isso acontece um pouco mais com o Tielemans do que com o Vanaken.”

Wesley Sonck tenta manter uma atitude positiva. “É uma pena que ele não vá jogar, mas desde o início já se pede que Vanaken seja titular para trazer mais qualidade ao jogo. E, de repente, você tem mais altura na equipe”, afirma o ex-atacante do Ajax.

Escalação da Espanha: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Escalação da Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Raskin; Trossard, De Ketelaere, Doku.