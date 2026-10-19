O sofrimento de Kevin De Bruyne no Napoli continua após ele ter desperdiçado um pênalti na última partida contra o Venezia, lance que privou a equipe do empate e agravou sua crise, com a derrota por 1 a 0.

A trajetória do astro belga com o Napoli passou a ser alvo de questionamentos, em meio a apelos para que sua situação seja resolvida de forma a preservar os interesses do clube.

Massimo Ugolini, jornalista da "Sky Sport Itália", colocou em dúvida o grau de comprometimento do astro belga com sua experiência no Napoli, considerando que sua situação precisa ser esclarecida rapidamente, mesmo que isso exija uma decisão a respeito dele em janeiro próximo.

Ugolini escreveu no Sky Sport Insider, conforme reproduzido pelo site Il Napolista: "Para além do pênalti desperdiçado, De Bruyne não parece alguém que vê ter tomado a decisão certa ao vir para o Napoli".

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E acrescentou: "Isso é algo que precisa ser esclarecido rapidamente, inclusive em janeiro, com todos assumindo, a começar pelo jogador belga, a responsabilidade por uma decisão que proteja os interesses do clube. Não faz sentido manter um jogador do seu valor enquanto ele entrega metade de sua energia".

De Bruyne entrou como reserva na derrota do Napoli diante do Venezia por um gol a zero, no sábado, e desperdiçou um pênalti defendido pelo goleiro Filip Stankovic, isso depois de ter entrado em desentendimento com o treinador Massimiliano Allegri durante a derrota por 3 a 1 para o Villarreal na Liga dos Campeões da Europa, na semana passada.

Ugolini não limitou os problemas do Napoli ao jogador belga, mas elencou outros motivos, entre eles "contratações de verão quase inexistentes, um elenco esgotado, uma sequência de lesões, grande insatisfação entre os jogadores cujos contratos se aproximam do fim e opções às vezes pouco convincentes do treinador", conforme reproduzido pelo Football Italia.

Ele também abordou a postura do presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, dizendo: "O silêncio do presidente ainda não causou barulho. Talvez seja um sinal de que não querem repetir os erros de três anos atrás". O Napoli havia trocado de treinador três vezes durante a temporada 2023-2024, encerrando-a na décima colocação apesar de tê-la iniciado como detentor do título do Campeonato Italiano.

O Napoli recebe o Bodø/Glimt na terça-feira, antes de enfrentar a Roma, no sábado, em dois confrontos que ocorrem em meio ao aumento dos questionamentos sobre o desempenho da equipe e o futuro do treinador Allegri.