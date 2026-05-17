Logo após o jogo PSV x FC Twente (5 a 1), Joey Veerman criticou duramente Ronald Koeman diante das câmeras da ESPN. O técnico da seleção holandesa não incluiu o meio-campista do PSV em sua “lista preliminar de 55 jogadores” da Oranje para a Copa do Mundo de 2026.

“Sim, acho que fui o único na Holanda que já esperava por isso”, começa Veerman, suspirando. “Olha, se você fica o tempo todo dando essas coletivas de imprensa, dizendo que meu caráter não é bom, então, em algum momento, eu também fico um pouco farto disso.”

“Estou realmente farto disso. Ele pode ir se…”, após o que Veerman, sabiamente, não termina a frase. “É claro que é escolha dele quem convocar, mas então diga simplesmente: estou fazendo outras escolhas. Não venha com argumentos de que o caráter dele não é bom, porque eu não fiz absolutamente nada de errado durante o Euro e, depois disso, fiquei dois anos sem ser convocado.”

“Estou começando a ficar um pouco irritado com todas essas coletivas de imprensa o tempo todo”, disse Veerman, que em seguida indicou não estar mais aberto a uma conversa com o técnico da seleção. “Não, ele não precisa mais me ligar.”

“Também não faço ideia de onde isso vem. No nosso clube, todo mundo fica se perguntando isso o tempo todo. O fisioterapeuta que também trabalha com a seleção holandesa, Jerdy Schouten… Se aconteceu alguma coisa. Não, eu realmente não sei. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu teria dito. Mas eu realmente não faço ideia.”

“Se ele não quiser me convocar com base nas minhas qualidades, tudo bem. Isso não faz a menor diferença. Mas não venha com essa de que é por causa do meu caráter. A Copa do Mundo não gira em torno de mim: você é convocado ou não.”

“Não fui convocado”, continua Veerman. “É claro que todos vão para lá por conta própria, com as melhores intenções para o seu país. Eu também gostaria de ter ido, mas isso não vai rolar com esse técnico. Mas tudo bem assim. É claro que vou assistir, tenho uma boa relação com esses rapazes. Com certeza vou torcer por eles.”