Joël Veltman é bem claro sobre retorno ao Ajax: “Falei com Jordi Cruijff e…”

Joël Veltman (34) treina há semanas em De Toekomst, mas isso não significa automaticamente que ele vai voltar ao Ajax. Em entrevista à ESPN, o lateral-direito sem clube falou sobre seus planos para o futuro.

Nas últimas seis temporadas, Veltman atuou no Brighton & Hove Albion, onde durante anos foi peça importante na Premier League. Neste verão, seu contrato não foi renovado, o que faz com que ele esteja agora livre no mercado. Neste momento, Veltman mantém a forma física e já participa há semanas dos treinos em grupo do Jong Ajax.

Como Veltman está diariamente em Amsterdã, ele também já conversou com o diretor técnico Jordi Cruijff, embora tenha sido algo bem breve. “Se eu já conversei com Jordi Cruijff? Sim, mas foi um oi e tchau”, explica Veltman.

“Encontrei com ele em De Toekomst, ele estava ocupado com reuniões e eu estava subindo para almoçar. Então foi bem rápido. O homem está ocupado neste momento, eu também entendo isso, e no restante eu simplesmente faço meus treinos e vejo o que aparece para mim.”

Uma volta ao Ajax, portanto, é totalmente irrealista neste momento. Veltman mantém todas as opções em aberto. “Na verdade, nada foi realmente discutido com o Ajax, então neste momento um retorno certamente não está em pauta. Mas não descarto nada, nem outros clubes da Holanda. Se o cenário for bom, vou agarrar isso com as duas mãos.”

Feyenoord e PSV então também estariam entre as possibilidades? “Neste momento não estou olhando para isso”, responde Veltman, rindo. “Isso não está em pauta neste momento, então eu até poderia sair falando várias coisas sobre isso... Neste momento estou treinando bem, me mantendo em forma e, se surgir um clube com um projeto bonito, vou por esse caminho.”

Veltman passou pelas categorias de base do Ajax e acabou disputando 246 partidas pelo time principal. Com o clube de Amsterdã, foi campeão holandês três vezes e conquistou a copa uma vez. Depois de um período no Brighton, pelo qual ainda disputou 28 partidas na temporada passada, ele agora está em busca de um novo desafio.