Joe Hart, ex-goleiro do Manchester City, defendeu seu clube diante do caso das irregularidades financeiras, reafirmando sua confiança em Khaldoon Al Mubarak, presidente do conselho de administração do clube, e nas declarações em que ele sustenta a inocência do City quanto às acusações que lhe foram imputadas.

O Manchester City foi considerado culpado pela maioria das 115 irregularidades financeiras que lhe foram atribuídas pela Premier League, enquanto o clube se prepara para recorrer da decisão.

Al Mubarak havia reafirmado seu compromisso em "comprovar a inocência do clube", ressaltando que os procedimentos jurídicos "ainda têm um longo caminho pela frente".

Fóruns Kooora





Hart, que disputou 348 partidas pelo Manchester City em todas as competições entre 2006 e 2016, disse durante sua participação no programa "The Monday Night Club", pela rádio "BBC Radio 5 Live": "Khaldoon conduziu o clube com maestria, e é uma pessoa em quem se pode confiar".

E acrescentou: "Ouvi todo mundo entrando em cada buraco, cada túnel e cada discussão possível. Sinceramente, não tenho nenhum motivo para não confiar em Khaldoon. O que ele disse é suficiente para mim".

E prosseguiu: "Gostei da forma como ele falou, e gostei da mensagem, porque veio de uma pessoa que se importa com o clube".

Durante seu período no Manchester City, Hart conquistou o título da Premier League duas vezes, nas temporadas 2011-2012 e 2013-2014, a Copa da Liga duas vezes, em 2013-2014 e 2015-2016, além da Copa da Inglaterra na temporada 2010-2011.

Leia também: Al Shawali detona a seleção da Tunísia: palavras de fogo após a "decepção" contra Botsuana

O ex-goleiro, de 39 anos, afirmou que a ausência de "qualquer coisa concreta" para ele significa a necessidade de aguardar os desdobramentos do caso, enfatizando que isso não diminui de forma alguma suas conquistas anteriores.

Hart disse: "Se ficar comprovada a culpa do Manchester City, algo que não acredito que vá acontecer com base no que Khaldoon disse, haverá coisas a serem discutidas. Mas, no momento, estou muito confiante e muito tranquilo".

E acrescentou: "Tenho muito orgulho do que conquistei e do que fiz com o Manchester City, e do que conquistamos como equipe, e isso não vai mudar. Isso não vai mudar até que me digam o contrário".

As acusações imputadas ao Manchester City dizem respeito a uma ampla gama de irregularidades, com destaque para alegações de inflar receitas de patrocínio de empresas ligadas ao clube, além da realização de outros pagamentos fora dos registros oficiais para burlar as regras financeiras.

Hart esclareceu que não pensou em discutir o caso com seus ex-companheiros no Manchester City, porque "não consegue se envolver em probabilidades e suposições".

E concluiu: "Fiz o que eu tinha de fazer. Disputava as partidas 11 contra 11 e competia dentro de campo. Ganhei algumas partidas, perdi e empatei outras, depois cumprimentava os adversários e deixava o campo".

E acrescentou: "Sei o que fiz, sei o que fizemos e sei como aconteceu. Nunca senti que estivéssemos tramando ou arquitetando algo".