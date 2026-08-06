João Pedro elogia contratação do Chelsea: um jogador de altíssimo nível

O brasileiro João Pedro, astro do Chelsea, elogiou a nova contratação do clube londrino, Danny Welbeck, recém-chegado do Brighton, ressaltando que ele ajudará o Chelsea dentro e fora de campo.

O Chelsea concretizou uma contratação surpreendente ao acertar a chegada do ex-atacante da Inglaterra Welbeck no início deste mês, após chegar a um acordo com o Brighton.

Welbeck, que começou a carreira no Manchester United e também jogou por um período no Arsenal, assinou um contrato de dois anos em Stamford Bridge.

Nenhum dos dois clubes confirmou os valores da transferência, mas acredita-se que o Chelsea tenha pago ao Brighton cerca de 7 milhões de libras esterlinas pelo atacante de 35 anos, que marcou 13 gols na Premier League na temporada passada.

Welbeck estava no Watford quando Pedro chegou à Inglaterra em 2020 e continuou ajudando o brasileiro enquanto os dois estiveram no Brighton.

Pedro disse ao site oficial do Chelsea a partir do centro de treinamento do clube antes do início da temporada: "Pessoalmente, o Danny é uma pessoa muito importante para mim na vida".

E acrescentou, segundo informações do jornal inglês "Metro": "Quando cheguei à Inglaterra, eu não falava inglês, mas ele sempre tentava estar ao meu lado para me apoiar e me ajudar a evoluir".

E continuou: "Esta será a terceira vez que vamos jogar juntos, e acredito que, assim como fez comigo no passado, ele dará apoio a todos no time".

E completou suas declarações: "O Danny é esse cara; ele é extremamente colaborativo e quer o melhor para todos ao seu redor e para o time".

E concluiu: "Todos sabem que ele é um jogador de alto nível. Estou ansioso para jogar ao lado dele novamente, e acredito que ele será uma adição valiosa para o time".