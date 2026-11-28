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O português João Félix, astro do Al-Nassr, abriu o jogo sobre vários assuntos importantes em entrevista ao jornal português Record. Ele falou sobre a relação com o companheiro Cristiano Ronaldo e sobre a ambição do ex-capitão da seleção portuguesa de chegar aos 1.000 gols. Também revelou os bastidores de seu gol espetacular contra o Al-Sadd, do Catar, e comentou sua situação no Al-Nassr e a possibilidade de voltar aos gramados europeus.

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Félix comentou o momento vivido por Ronaldo e garantiu que o capitão do Al-Nassr mantém a mesma paixão pelo futebol, apesar de estar em uma fase avançada da carreira profissional e perto de alcançar a marca de mil gols, uma de suas principais metas pessoais.

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“Cristiano está bem. Ele continua com a mesma paixão pelo trabalho, pelo futebol e por chegar aos 1.000 gols, e não falta muito para conseguir isso”, disse o astro do Al-Nassr.

“Não notei nenhuma atitude fora do comum nem mudança no comportamento dele”, acrescentou. Segundo Félix, Ronaldo está aproveitando a fase final da carreira e tenta tirar proveito de cada dia, de cada treino e de cada jogo, talvez sem tempo suficiente para refletir sobre tudo o que conquistou até agora.

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A posição de Félix sobre a crise entre Ronaldo e Jorge Jesus

Sobre o desentendimento entre Ronaldo e o técnico Jorge Jesus, Félix evitou tomar partido. Ele explicou que prefere não se envolver nesse tipo de assunto e que não conhece todos os detalhes da crise.

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O jogador apontou que a ausência de Ronaldo no cenário internacional é algo estranho, já que o público se acostumou a vê-lo sempre presente, e afirmou que o capitão do Al-Nassr continuará sendo um dos maiores nomes da história do futebol português, com seu lugar garantido na memória dos torcedores.

Por outro lado, Félix elogiou o técnico Jorge Jesus, dizendo que seu estilo de jogo combina com as suas características. Ele também ressaltou a necessidade de uma boa preparação para os próximos compromissos, especialmente o aguardado duelo contra a Holanda, em março.

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Bicicleta contra o Al-Sadd: o sonho do Puskás e a brincadeira de Ronaldo

Félix falou sobre o belo gol que marcou contra o Al-Sadd, do Catar, pela Champions League da Ásia Elite, uma bicicleta que encantou os torcedores. Ele explicou que o cruzamento chegou ao seu pé esquerdo e decidiu aproveitar a oportunidade para finalizar daquela forma.

O jogador revelou que dar bicicletas não é novidade para ele, já que treina o movimento desde a infância, nas idas à praia com o pai e o irmão, o que o ajudou a resolver o lance daquela maneira na partida.

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Félix acredita que o gol merece concorrer ao Prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito do mundo, mas reconheceu que houve outros gols marcantes ao longo do ano, entre eles o do amigo Francisco Domingues, lateral do Moreirense. Ele disse esperar que os dois se encontrem na cerimônia de anúncio do vencedor.

Ronaldo também esteve presente nos bastidores do gol. No vestiário, após a partida, brincou com o companheiro, lembrou que já havia marcado dois gols de bicicleta e depois o desafiou a tentar marcar outro da mesma maneira.

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A data para a definição do futuro de João Félix no Al-Nassr

Sobre o futuro, Félix afirmou que seu foco está atualmente na trajetória com o Al-Nassr e no desejo de conquistar mais títulos com a camisa do clube. No entanto, explicou que a decisão final sobre permanecer ou sair só será tomada entre abril e maio, coincidindo com o fim da temporada.

O jogador não descartou voltar a um grande clube de uma das cinco principais ligas europeias e garantiu que essa ideia ainda faz parte de suas ambições. A escolha do próximo passo, porém, dependerá do projeto esportivo, do estilo de jogo e de quanto o treinador se adequar às suas qualidades e à posição em que prefere atuar.

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Ao mesmo tempo, Félix defendeu sua experiência na Saudi Pro League, elogiando o nível de competitividade e a qualidade dos jogadores estrangeiros do campeonato. Ele afirmou não sentir diferença de intensidade física nem de ritmo de jogo entre as partidas pelo Al-Nassr e os jogos internacionais com a camisa da seleção portuguesa.

As declarações de Félix mostram que ele segue focado na experiência atual com o Al-Nassr, sem abrir mão da ambição de voltar à Europa. O próximo fim de temporada será, portanto, um momento importante para definir seu destino, já que o jogador estabeleceu vários critérios antes de tomar uma decisão sobre o futuro.