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A torcida do Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebeu boas notícias sobre os reforços que o clube pode contratar, pouco antes da abertura da janela de transferências de inverno, em janeiro.

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O Al-Nassr não conseguiu fazer contratações de peso na última janela de transferências de verão. O clube contratou apenas o meio-campista português Samú Costa, do Mallorca, da Espanha, por causa das rígidas medidas de controle financeiro impostas pela Saudi Pro League.

Segundo o jornal saudita "Okaz", essas medidas estão perto do fim, já que a crise financeira está prestes a ser resolvida, o que pode acontecer antes da abertura da próxima janela de transferências de inverno.

Se isso se confirmar, o clube da capital deve fechar algumas contratações de peso na próxima janela de inverno, para compensar o fracasso em reforçar o elenco de forma suficiente no último verão.

A diretoria esportiva deve fazer uma reunião decisiva com o comitê executivo nos próximos dias para avaliar as necessidades do time e discutir as opções disponíveis para reforçar o elenco na janela de inverno.

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Por outro lado, o jornal negou que o Al-Nassr esteja negociando com algum jogador no momento, como haviam divulgado algumas reportagens. Tudo depende do fim oficial das medidas de controle financeiro.

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O único movimento recente do clube da capital foi o acordo com o astro português João Félix para acionar a cláusula de renovação de seu contrato, que passará a terminar em 2029. Inicialmente, o vínculo se encerraria ao fim da atual temporada.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" confirmou, na quarta-feira (ontem), que o Al-Nassr se reuniu com João Félix para definir de vez o seu futuro e encerrar a polêmica criada em torno dele nos últimos tempos.

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De acordo com o jornal, o Al-Nassr comunicou ao astro português que vai renovar seu contrato até 2029 e que não pretende anular a cláusula de renovação nem vender seus direitos ao fim da atual temporada .

Félix, por sua vez, recebeu bem a decisão do clube saudita. O jogador disse se sentir à vontade no Al-Nassr, em Riad, capital da Arábia Saudita, e considerou que essa experiência foi o principal motivo de seu retorno à seleção portuguesa nos últimos tempos.

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O Al-Nassr contratou João Félix na janela de transferências de verão retrasada, junto ao Chelsea, em um negócio de 30 milhões de euros, segundo reportagens da imprensa.

De acordo com o que o jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou anteriormente, o contrato assinado no verão de 2025 prevê uma renovação automática por duas temporadas, a menos que o Al-Nassr manifeste expressamente o desejo de dispensar o jogador.

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A permanência de João Félix no clube saudita implicará o pagamento de um valor adicional de 20 milhões de euros ao Chelsea.

Nesse caso, o salário anual de Félix subirá de 10 milhões de euros para 12,5 milhões de euros nas duas temporadas adicionais, além de outros benefícios.

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Já se o Al-Nassr acionar a cláusula de saída dentro do prazo estipulado, que vai até 1º de junho, o custo do negócio cairá para 30 milhões de euros, e o jogador voltará automaticamente ao clube londrino.

João Félix chegou ao Al-Nassr em julho de 2025 e se tornou uma das peças importantes do time. Agora, seu futuro depende de uma decisão que precisa ser tomada antes de 1º de junho.

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Desde que chegou ao Al-Awwal Park, o astro português disputou 63 partidas pelo Al-Nassr em todas as competições, com 34 gols marcados e 28 assistências.

No plano coletivo, João Félix levou o Al-Nassr ao título da Saudi Pro League na temporada passada, após um jejum de 7 anos, além de chegar à final da AFC Champions League Two, na qual o time foi derrotado pelo Gamba Osaka, do Japão, por 1 a 0.