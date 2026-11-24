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O português João Félix, astro do Al-Nassr, revelou a função que exerce ao lado de seu compatriota e capitão no clube saudita, Cristiano Ronaldo, após a vitória sobre o Al-Sadd, do Catar, pela AFC Champions League Elite.

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O Al-Nassr venceu o Al-Sadd por 2 a 1 na noite de terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Em entrevista coletiva após a partida, reproduzida pelo jornal saudita Al-Riyadiyah, João Félix afirmou: “Minha função não mudou (em relação à temporada passada). Jogo perto do Ronaldo em todas as partidas”.

E explicou: “Este ano, tive que fazer mais a ligação na construção das jogadas, e consigo fazer isso. Depois, volto para perto do Ronaldo, e conseguimos nos conectar para criar mais chances e gerar perigo. A função é praticamente a mesma do ano passado para este”.

Sobre a partida, comentou: “Acho que jogamos bem, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo tivemos pressa para marcar o segundo gol, e precisávamos ter calma. Mas, no geral, fizemos uma partida excelente e estamos felizes com a vitória”.

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E acrescentou: “Temos um grupo bom, com muita qualidade. Nos entendemos e jogamos em alto nível ao longo de nossas carreiras. Sabemos o que fazer e o que não fazer de acordo com a situação, e criamos as jogadas juntos”.

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Ele prosseguiu: “Eu, (Sadio) Mané, (Cristiano) Ronaldo e Angelo jogamos juntos pela segunda temporada e entendemos bem a movimentação uns dos outros. Isso é importante para criar chances e gols”.

O astro português encerrou a entrevista falando sobre o belo gol que marcou contra o Al-Sadd: “Meu gol na partida de hoje foi o mais bonito que já marquei. Talvez seja o melhor”.

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João Félix marcou o segundo gol do Al-Nassr aos 52 minutos, depois de receber um passe alto na entrada da área , de costas para o gol, e acertar uma bicicleta que estufou a rede do goleiro Meshaal Barsham, sem que ele conseguisse defender.

O astro português fez lembrar os gols de seu compatriota e capitão no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, que marcou da mesma forma contra o Al-Khaleej na temporada passada da Saudi Pro League.

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Cristiano Ronaldo também já havia marcado um gol assim pelo Real Madrid contra a Juventus, na Champions League de 2018, e outro pela seleção portuguesa contra a Polônia, na Liga das Nações de 2025.

Os torcedores apontaram o gol de João Félix como candidato ao Prêmio Puskás, concedido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ao autor do gol mais bonito de cada ano.

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João Félix vem apresentando um desempenho impressionante pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada: este foi o seu oitavo gol pelo clube em 16 partidas disputadas em todas as competições, além de 11 assistências.

Vale lembrar que a vitória levou o Al-Nassr a 9 pontos, fazendo o time saltar para a quinta posição da Zona Oeste da AFC Champions League Elite. A equipe ainda tem um jogo adiado contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.