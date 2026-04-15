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Joan Laporta está furioso após a eliminação da Liga dos Campeões e pode recorrer novamente à UEFA

Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões

Joan Laporta, presidente do FC Barcelona, anunciou, após a eliminação da Liga dos Campeões, que o clube apresentará novamente uma reclamação à UEFA. Na semana passada, o clube já havia apresentado uma reclamação, mas esta foi considerada “inadmissível” pela federação europeia de futebol.

Após a partida de ida entre o FC Barcelona e o Atlético de Madrid, os catalães apresentaram uma reclamação oficial à UEFA. Motivos da reclamação? Entre outros, o cartão vermelho recebido pelo zagueiro central Pau Cubarsí após uma falta em Julián Álvarez e uma situação em que não foi marcado pênalti por uma aparente mão de Marc Pubill.

O clube exigiu quatro medidas. O Barcelona queria ter acesso à comunicação entre o árbitro e o VAR no momento crucial. Além disso, o clube exigiu mais três medidas: o árbitro István Kovács deveria reconhecer seu erro, Kovács deveria ser suspenso e o VAR Christian Dingert também deveria ser suspenso.

Na segunda-feira, a UEFA se pronunciou sobre o protesto apresentado. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA declarou o protesto inadmissível, o que significa que o caso não terá continuidade.

O presidente do atual líder da LaLiga, no entanto, parece não estar disposto a deixar o assunto assim. “Não podemos aceitar isso. Já apresentamos uma reclamação à UEFA e acho que vamos apresentar outra”, afirmou Laporta.

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“No jogo de ida, Cubarsí já havia sido expulso, embora fosse um cartão amarelo e não vermelho. No jogo de volta, aconteceu o mesmo com Eric. Nenhum dos dois foi cartão vermelho. O gol de Ferran foi um gol, Olmo deveria ter recebido um pênalti e a falta em Fermin é inaceitável”, reclamou o dirigente do Barça.

“O que nos fizeram não é algo que possamos aceitar e simplesmente deixar passar”, concluiu o empresário espanhol de 63 anos.

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