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O jovem talento inglês JJ Gabriel definiu seu futuro no Manchester United ao anunciar oficialmente sua saída do clube nesta terça-feira. Ele encerra assim a trajetória iniciada quando ingressou nas categorias de base do Manchester United, aos dez anos, em meio à iminente transferência para o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno.

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O meia-atacante, de 16 anos, confirmou a decisão em uma mensagem publicada em suas redes sociais, na qual agradeceu ao Manchester United, aos treinadores, aos companheiros e a todos que o ajudaram durante os anos que passou no clube, sem revelar diretamente seu próximo destino.

"Cheguei ao Manchester United em 2020, quando era um garoto de dez anos com grandes sonhos. Aqui me desenvolvi como jogador e como pessoa. De marcar em Old Trafford a receber o prêmio Jimmy Murphy, vocês me proporcionaram momentos que sempre guardarei com carinho", escreveu Gabriel em sua mensagem.

"Com o início de um novo capítulo na minha carreira, o Manchester United sempre fará parte da minha história. Obrigado por tudo", acrescentou, em uma mensagem que confirmou o fim de sua ligação com o clube inglês, após meses de especulações sobre seu futuro e seu desejo de sair.

As informações indicam que o Real Madrid se tornou o destino mais provável do jovem jogador, à frente de vários grandes clubes europeus que demonstraram interesse em contratá-lo, principalmente Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, já que o clube espanhol chegou a um acordo com o atleta e seus representantes para a transferência.

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A expectativa é que Gabriel se junte ao Real Madrid em janeiro , começando sua trajetória no Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola, dentro do plano do clube para desenvolver seu talento e prepará-lo gradualmente para o time principal, com um caminho claro para chegar ao elenco merengue.

Gabriel havia pedido para deixar o Manchester United em setembro e não participa dos treinos do clube desde então, por sentir que suas chances de ganhar mais espaço no time principal não eram suficientes, apesar de ter sido promovido para treinar com o elenco principal e de ter atuado em um amistoso contra o Milan durante a pré-temporada.

O jogador é considerado um dos principais talentos em ascensão da base do Manchester United, depois de conquistar o prêmio Jimmy Murphy de melhor jogador jovem do clube na última temporada. Ele também foi eleito o melhor jogador da Premier League Sub-18, apesar da pouca idade, o que o colocou na mira dos grandes clubes europeus.