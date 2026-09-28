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imago-sport-1074260266.jpgGoal Sports Images
Siep Engelen
Traduzido por

Jetro Willems (32) surge de repente como treinador das categorias de base de um clube da Eredivisie

Mercado da bola
Sparta Rotterdam
NEC Nijmegen
Países Baixos
J. Willems

Jetro Willems (32) estava sem clube desde sua saída do NEC neste verão, mas ainda é uma incógnita se ele quer seguir a carreira como jogador. O Sparta Roterdã informou que Willems se junta com efeito imediato à comissão técnica do sub-16.

Isso acontece no âmbito de seu curso de treinador. “Jetro Willems, que passou pelas categorias de base do Sparta e disputou dezesseis partidas pela equipe principal, se junta ao sub-16 com efeito imediato para seu curso de treinador”, escreveu o clube no X.

Depois de uma temporada no NEC, Willems ficou sem clube, mas não está claro se ele ainda busca um novo desafio como jogador.

No entanto, no ano passado, em sua chegada a Nijmegen, ele já havia dito que considera a profissão de treinador muito interessante. “Eu já conhecia o treinador havia mais tempo, antes de ele me levar para a Espanha. Falávamos regularmente sobre futebol e compartilhamos as mesmas ideias”, disse ele à Voetbal International sobre Dick Schreuder.

“Quando ele ainda era treinador do PEC, já tínhamos muito contato”, afirmou Willems. “Aparentemente ele viu algo em mim, haha. Eu converso com treinadores com mais frequência. Acho interessante.”

A escolha pelo sub-16 do Sparta é, portanto, um primeiro passo concreto rumo a um possível futuro à beira do campo. Além disso, por sua longa carreira no mais alto nível, Willems também tem a experiência necessária para transmitir esse conhecimento aos jovens jogadores.

O lateral-esquerdo jogou, entre outros clubes, por PSV, Eintracht Frankfurt e Newcastle United, além de ter vestido a camisa da seleção da Holanda em 22 ocasiões.

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