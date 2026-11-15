Jesus promete resposta à ofensa

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Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, fez questão de enviar uma mensagem aos torcedores após a pesada derrota diante da Dinamarca pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado no Estádio Municipal de Braga, pela Liga das Nações da UEFA, ressaltando a necessidade de analisar os motivos do tropeço e corrigir os erros antes do próximo confronto.

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A mensagem do treinador português veio por meio de suas contas nas redes sociais, após a derrota que impediu a seleção de seu país de garantir a liderança do grupo, apesar de ter entrado na partida com a chance de encerrar antecipadamente a disputa pela primeira colocação, o que adiou a definição para a última rodada.

Jesus reconheceu que a seleção não apresentou o nível esperado diante da Dinamarca, mas recusou-se a considerar a derrota como um reflexo de tudo o que a equipe havia mostrado ao longo de sua trajetória no torneio, baseando-se em seus resultados anteriores, que a mantiveram na liderança do grupo.

O treinador disse em sua mensagem: "Nem sempre conseguimos os resultados que desejamos. Ontem não estivemos no nosso melhor momento, mas uma única partida não apaga o trabalho que realizamos. Quatro vitórias em cinco jogos, e continuamos na liderança do grupo".

E acrescentou: "Ganhamos e perdemos juntos. Agora é hora de analisar, corrigir e seguir trabalhando, unidos e determinados a alcançar nossos objetivos".

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As palavras de Jesus refletem seu apego ao trabalho que a seleção apresentou ao longo das partidas anteriores, ao mesmo tempo em que reconhece que o desempenho diante da Dinamarca não esteve no nível exigido, e que a próxima etapa requer uma revisão do que aconteceu para evitar a repetição dos erros.

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A delegação de Portugal não viajou ao País de Gales com o elenco completo, já que estão confirmadas as ausências de João Palhinha e Rúben Dias por suspensão, enquanto Bernardo Silva desfalca a equipe em razão de lesão, o que coloca a comissão técnica diante do desafio de lidar com as ausências antes do confronto decisivo.

Portugal almejava encerrar as contas do grupo diante da Dinamarca, mas a derrota por quatro gols a um a obrigou a esperar até a última rodada, deixando a liderança do grupo pendente do resultado do confronto com o País de Gales.

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Espera-se que Jesus trabalhe, durante os preparativos para a partida, na revisão do desempenho da equipe diante da Dinamarca e na identificação dos erros que levaram à derrota, antes de disputar o último teste, por meio do qual a seleção portuguesa busca confirmar sua liderança e encerrar a fase de grupos de forma diferente de sua atuação em Braga.