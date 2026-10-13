O Barcelona se prepara para encarar o Galatasaray na Liga dos Campeões com sua escalação titular, depois que Hansi Flick decidiu apostar em seus principais astros para resolver essa fase da competição o mais rápido possível, com exceção de Raphinha, que está fora por lesão.

Segundo o jornal espanhol "AS", Hansi Flick busca a conquista do título da Liga dos Campeões, já que esse objetivo se transformou em uma obsessão para o treinador alemão, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo.

Por esse motivo, Flick quer resolver a fase de liga o quanto antes, escalando seu time ideal em Istambul.

Raphinha será a única ausência de peso, após permanecer em Barcelona para se recuperar de um edema no músculo da coxa direita, enquanto os demais titulares estarão à disposição.

A primeira surpresa será o retorno de Pau Cubarsí, que foi poupado na partida contra o Getafe no sábado.

E ele não será o único a voltar ao time, já que também devem jogar Pedri e Fermín, depois de entrarem no segundo tempo do último jogo.

João Cancelo também pode retornar à escalação titular em condição física relativamente boa, após ter sido poupado no sábado.

Com exceção dessas mudanças, o restante da escalação parece bastante definido, com o Barcelona apostando em Lamine Yamal como sua principal carta ofensiva e com Gerard Martín atuando ao lado de Pau Cubarsí na zaga central, enquanto Eric García fará seu primeiro jogo na Liga dos Campeões nesta temporada, após desfalcar a equipe na primeira rodada diante do Feyenoord por suspensão.

Rodri ficará encarregado de controlar o ritmo do jogo, enquanto Joan García defenderá o gol.

A única dúvida permanece sobre quem ocupará a ponta esquerda, entre Anthony Gordon, que abriu sua conta de gols com a camisa do Barcelona no sábado, e Karim Adeyemi, que vive uma fase muito especial em sua carreira.

Também não se pode descartar a utilização do inglês na posição de centroavante, no lugar de Gabriel Jesus.

A escalação provável completa do Barcelona é a seguinte:

Goleiro: Joan García.

Defesa: João Cancelo - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric García.

Meio-campo: Rodri - Fermín López - Pedri.

Ataque: Karim Adeyemi - Lamine Yamal - Anthony Gordon.



