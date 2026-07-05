Javi defende Cristiano com veemência: “Ele está entre os melhores da história e pode virar o jogo a qualquer momento”

Javi, estrela da seleção espanhola, defendeu o ícone português Cristiano Ronaldo antes do confronto entre as duas seleções amanhã, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo”, Gavi afirmou: “Sim, é claro que a Espanha é o adversário mais difícil que enfrentamos até agora. É uma equipe fantástica, com jogadores excepcionais. Espero que nos concentremos no que precisamos fazer, no plano do técnico, e que trabalhemos todos juntos para vencer essa partida”.

Sobre a disputa no meio-campo, Gavi acrescentou: “Sim. Eles têm um meio-campo excelente, mas nós também temos jogadores excepcionais, sejam os titulares ou os reservas. Acho que nosso maior ponto forte é nosso elenco numeroso, repleto de jogadores talentosos. Espero que possamos mostrar isso na partida”.

Sobre as críticas dirigidas a Cristiano Ronaldo, e os comentários de alguns de que ele atrapalha a equipe e afeta negativamente o desempenho de Portugal, Javi defendeu o “Don”.

Ele disse: “Ouço isso o tempo todo, mas vindo de pessoas que não fazem parte da equipe dele, dos torcedores. Já aqueles que estão na equipe têm um grande respeito por ele. É claro que Cristiano é um dos melhores jogadores da história e pode virar o jogo a qualquer momento”.

Sobre o confronto com João Cancelo, ele comentou: “A verdade é que não conversamos. Acho que ambos estamos totalmente concentrados no jogo. Não acho que ele vá falar comigo até depois da partida, e eu também não vou falar com ele. Ambos estamos focados em nosso país, em nossa seleção e na vitória”.

E acrescentou: “É uma seleção muito parecida com a nossa; o mais importante é que a equipe permaneça unida. No fim das contas, acho que é isso que nos torna mais fortes, e se continuarmos assim, com certeza alcançaremos bons resultados”.

Quando questionado: “Você sente vontade de se vingar da Portugal após a final da Liga das Nações?”, ele respondeu: “Sim, talvez isso seja um incentivo a mais, uma recompensa extra. Aquela partida foi decidida nos pênaltis. Acho que fomos os melhores naquela partida e merecíamos a vitória, mas no futebol o que conta é marcar mais gols. Espero que estejamos todos totalmente concentrados depois de amanhã e que aproveitemos as oportunidades que surgirem.”